[신년사]손경식 "2026년, 韓경제 대전환 골든타임…노동 규제부터 손봐야"

한국경영자총협회 회장 신년사

기업 활력 높일 경영 환경 필요성 강조

"韓기업가 정신, 2026 경제도약 이끌 것"

손경식 한국경영자총협회 회장은 29일 신년사를 통해 "2026년이 위기를 넘어 한국 경제가 대전환과 재도약을 이루는 원년이 돼야한다"고 밝혔다. 이를 위해 노동시장 규제 해소가 선행돼야 한다며, 기업의 활력을 높일 수 있는 역동적인 경영환경 조성의 필요성을 역설했다.

손 회장은 병오년(丙午年) 새해를 맞아 2026년을 "국가 대전환의 골든타임"으로 규정하며 구조개혁의 속도를 높여야 한다고 주문했다. 그는 "AI 기술이 산업 구조 전반에 급속한 변화를 일으키면서 세계 각국은 첨단기술 확보를 위해 자국 기업 지원책을 앞다투어 내놓고 있다"며 "우리도 기업의 혁신과 도전 의지를 북돋아 줄 수 있는 역동적인 경영환경 마련이 필수적"이라고 강조했다.

이를 위해 손 회장은 경직된 노동시장 규제 해소를 최우선 과제로 언급했다. 그는 "산업구조 변화에 맞춰 근로시간 규제를 유연화하고, 첨단산업 연구개발 분야에서는 성과 중심의 근무 환경을 조성해야 한다"며 "임금체계 역시 연공 중심에서 직무·성과 중심으로 전환해야 한다"고 지적했다. 이어 "노동시장 유연성 제고가 정년 연장과 청년 일자리 간 갈등을 완화하는 해법이 될 수 있다"고 덧붙였다.

손경식 한국경영자총협회 회장. 경총 제공

노사관계 선진화의 필요성도 강조했다. 손 회장은 "세계 최하위 수준으로 평가받는 우리 노사관계는 국가 경쟁력의 걸림돌"이라며 "노사가 법과 원칙을 준수하고 대화와 타협에 나서야 한다"고 말했다. 이어 "노조 권한에 비해 기업의 대응 수단이 부족한 현실을 개선해 경쟁국 수준의 합리적인 대항권을 보장해야 한다"고 주장했다.

오는 3월 시행 예정인 노조법 개정안과 관련해서는 산업 현장의 혼란을 우려했다. 그는 "사용자 범위와 노동쟁의 개념을 확대하는 개정안의 법률적 불명확성에 대해 기업들의 우려가 크다"며 "정부와 국회가 기업의 목소리를 충분히 반영해 보완책을 마련해 달라"고 요청했다.

아울러 손 회장은 기업 활력 제고를 위한 경제정책 전환을 촉구했다. 그는 "AI, 반도체, 로봇 등 첨단 분야에서 투자와 혁신이 활발히 이뤄질 수 있도록 불필요한 규제를 과감히 철폐해야 한다"며 "법인세와 상속세 등도 경쟁국 수준으로 개선해 국가 경쟁력 강화 차원에서 운영해야 한다"고 밝혔다.





끝으로 손 회장은 수많은 위기를 극복해 온 우리 경제의 저력을 언급하며 "기업가 정신이 2026년에도 한국 경제를 새로운 도약으로 이끌 것"이라고 강조했다. 이어 "경총은 기업이 투자와 고용에 전념할 수 있는 경영환경 조성과 노사관계 안정, 사회적 대화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

