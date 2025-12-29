CES 2026에 K스타트업 집결…혁신상 성과 잇는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19개 기관 협업해 창업기업 81개사 참가

투자자 네트워킹·IR 등 현지 밀착 지원

중소벤처기업부와 창업진흥원은 다음달 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2026에 'K-창업기업 통합관'을 운영한다고 29일 밝혔다.

창업진흥원이 주관하는 'K-창업기업 통합관'은 2021년 첫 출범 이후 6회째 참여하고 있다. 올해는 창업진흥원을 중심으로 천안과학산업진흥원, 창원산업진흥원 등 공공기관과 지자체 19개 기관이 협업해 통합관을 조성하고 창업기업 81개사가 참여한다.

세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2026 'K창업기업 통합관' 조성안. 창업진흥원

통합관은 유레카파크(Eureka Park)에서 운영되며 사전 상담, 전시관, 현지 연결망 프로그램 등을 공동 지원한다. 현장에서는 미국 현지 투자자와 교류할 수 있는 'K-창업기업의 밤' '투자 발표회(IR)' '현지 투자자 세미나' 등 다양한 행사가 진행될 예정이다.

또한 국외 창업기업을 위한 특별비자 프로그램 인바운드 사업 안내 부스와 한국의 창업 생태계를 알리기 위해 한국에서 진행되는 국제

창업 기업 행사인 컴업(COMEUP) 홍보 부스도 마련한다.

한편 창업진흥원은 CES 참가기업을 대상으로 혁신상 수상 전략, 미국 현지시장 교육, 선배기업 노하우 등을 주제로 올해 4차례 세미나를 추진했다. 그 결과 통합관 참여기업 81개사 중 총 11개 기업이 혁신상을 받았고 그중 3개사는 최고혁신상을 받는 쾌거를 이뤘다.





유종필 창업진흥원장은 "창업진흥원은 현지에서 실질적인 수출과 투자 유치 성과를 낼 수 있도록 창업기업 해외 진출의 든든한 가교가 되겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

