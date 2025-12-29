[오늘의신상]"집에서 즐기는 빕스 스테이크"…CJ푸드빌, 간편식 2종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인기 메뉴 그대로 구현한 냉동 간편식 선봬

CJ푸드빌이 운영하는 빕스가 자사의 인기 스테이크를 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 냉동 간편식(RMR) 2종을 출시했다고 29일 밝혔다.

먼저 '카우보이 버터크림 스테이크'는 매장에서 큰 사랑을 받아온 메뉴를 간편식 형태로 구현한 제품이다. 미국산 살치살을 두툼하게 사용해 육즙과 부드러운 식감을 살렸으며, 최근 SNS에서 인기를 얻고 있는 '카우보이 버터크림' 소스를 더해 풍미를 강화했다. 고소한 버터에 마늘, 양파, 각종 향신료, 휘핑크림을 더한 크림소스로, 빕스만의 레시피로 재해석해 깊은 맛을 구현했다.

스테이크와 카우보이 버터크림 소스에 더해 매쉬 포테이토, 카라멜라이즈드 어니언, 버터까지 구성해 빕스 매장에서 즐기던 그 맛을 그대로 구현할 수 있도록 했다. 빕스 카우보이 버터크림 스테이크는 컬리 온리 제품으로 마켓컬리에서 단독 판매된다.

함께 선보이는 '빕스 살치살 스테이크'는 특제 소스와 시즈닝을 더해 고기 본연의 맛을 극대화한 제품이다. 또한 홀스래디쉬, 토마토 페이스트, 사양벌꿀 등을 조합해 산뜻한 감칠맛을 살린 소스와 소금, 블랙페퍼 등 향신료를 블렌딩한 시즈닝, 버터 구성으로 별도 준비 없이도 완성도 높은 스테이크를 즐길 수 있다. CJ푸드빌 통합 주문 앱 셰프고를 비롯해 마켓컬리, 네이버 스마트 스토어 등에서 구매할 수 있다.





CJ푸드빌 관계자는 "연말, 연초 홈파티와 야외 캠핑 등 다양한 모임 자리에서 빕스 스테이크를 간편하게 즐길 수 있도록 RMR 신제품을 선보인다"며 "앞으로도 CJ푸드빌의 셰프 노하우와 메뉴 강점을 살린 간편식으로 고객 선택의 폭을 넓혀나가겠다"고 말했다.





