'물가안정' 선도하는 합천군, 우수기관 선정

2022년부터 4회 연속 우수

인센티브 2000만원 지원받아



경남 합천군은 행정안전부가 전국 243개 지자체를 대상으로 실시한 '2025년 지방물가 안전관리 평가'에서 우수기관으로 선정됐다.

이번 평가는 ▲지방 공공요금 안전관리 ▲착한가격업소 활성화 ▲지방물가 안정 노력 등 3개 항목으로 지자체의 물가 관리 역량과 추진 성과를 종합적으로 평가하는 제도로, 합천군은 물가안정 시책을 체계적으로 추진해 실질적인 성과를 거둔 우수 지자체에 부여하는 '나'등급에 선정되어 특별교부세 2천만원을 인센티브로 지원받게 된다.

함천군청 전경.

특히, 합천군은 해당 평가가 도입된 2022년 이후 4년 연속 '나' 등급을 유지하면서 지역 물가의 안정적인 관리를 인정받고 있다.

군은 하수도 요금과 쓰레기봉투 요금 동결, 착한가격업소 47개소 지정 운영, 물가 대책위원회 운영 등 주민들의 경제적 부담을 완화하고 소상공인 경영 지원을 통해 물가 안정을 도모해왔다.

2025년에는 착한가격업소를 대상으로 ▲위생 분야 컨설팅 ▲환경개선사업 ▲공공요금 환급 ▲상수도 요금 감면 등 지원 시책을 추진하였으며 ▲전통시장 이용 활성화 캠페인 실시 ▲합동점검반 편성, 가격표시제 이행점검 및 바가지요금 단속 ▲물가 조사 모니터 요원 운영 지역 물가 조사 등 현장 중심의 물가 관리 활동을 지속해서 전개해왔다.





한호상 일자리경제과장은 "지역 물가 관리는 주민들의 일상생활과 직결되는 중요한 과제"라면서 "군민과 지역 상권이 함께 상생할 수 있도록 우리 군 실정에 맞는 물가 안정 대책을 지속해서 추진해 나가겠다"고 말했다.





