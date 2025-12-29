[클릭 e종목]"신세계, 백화점 호조 내년 지속…목표가 상향"

"고터 재개발도 재평가 요인"

신한투자증권은 29일 신세계에 대해 "정부의 확장적 재정 정책과 내수 활성화 대책 등에 힘입어 올해 3분기부터 시작된 백화점 구매력 반등이 내년에도 이어질 것"이라고 전망했다.

조상훈·김태훈 신한투자증권 연구원은 이날 리포트를 통해 이같이 밝히며 신세계에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하고, 목표주가를 기존 대비 29% 높은 31만원으로 상향 조정하며 업종 내 최선호주로 제시했다.

이들은 최근 백화점 부문의 가파른 성장세에 주목했다. 백화점 총매출이 10월 10%, 11월 7.3% 증가하며 두 달 연속 높은 성장률을 기록했고, 12월 역시 본점 리뉴얼 효과 등에 힘입어 11월의 호조세를 유지하고 있다는 분석이다. 이들은 "고수익성 패션 상품군을 포함한 전 부문이 양호한 가운데 명품이 외형 성장을 견인하고 있다"며 "전반적인 소비심리 회복과 자산시장 상승에 따른 부의 효과로 백화점 호조는 내년에도 지속될 것"이라고 내다봤다.

외국인 매출 비중의 상승도 긍정적인 요인이다. 인바운드(외국인의 국내 여행) 모멘텀 확대로 외국인 매출 비중은 올해 상반기 4.4%에서 하반기 5.1%, 2026년에는 6%까지 상승할 것으로 예상된다. 특히 11월 이후 대두된 중국의 한일령(일본 콘텐츠 유입 등에 대한 제한)이 기회 요인으로 꼽혔다. 이들 연구원은 "2022년 이후 일본 백화점 기업들의 매출이 연평균 8% 상승했고, 방일 중국인이 급증했던 2023년 6월에서 2024년 7월까지 주가는 평균 94% 상승했다"며 "외국인 매출 비중 확대로 내년부터는 백화점 기존점 성장률 상승에 기여할 것"이라고 분석했다.

면세 사업부문 역시 큰 폭의 이익 레버리지 효과가 기대된다. 중국인 단체관광객 비자 면제 정책으로 매출 증가 요인이 더해진 가운데, 인천공항 면세점 DF2 사업권 반납 결정으로 공항점 적자 축소가 예상되기 때문이다.





이들 연구원은 "최근 주가 상승으로 2026년 예상 주가수익비율(26F PER)이 9.4배까지 오르며 밸류에이션 부담 우려가 제기되지만, 백화점 매출 성장률이 4분기 들어 10% 이상을 기록 중이고 주주환원 정책이 강화돼 우려는 제한적"이라고 평가했다. 이어 "최근 고속버스터미널 부지 재개발 이슈에 따른 자산가치 부각도 기업가치 재평가(리레이팅) 요인"이라고 짚었다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

