경기도, 공동주택관리 감사 사례집 발간

경기도가 올해 공동주택관리 분야에서 지적된 주요 감사사례를 정리한 사례집을 지난 26일 발간했다. 경기도는 2017년부터 매년 사례집을 내놓고 있다.

올해 사례집에는 경기도 및 시군이 최근 실시한 감사 결과 중 핵심 지적 사례를 중심으로 입주자대표회의 및 선거관리위원회 운영, 관리비 집행 및 회계처리, 공사·용역 등 사업자 선정 등 다양한 분야에서 발생한 실제 감사 사례를 담았다.

또 최신 경기도 공동주택관리규약 준칙에 대한 질의회신 사례, 법령에 대한 국토교통부 질의회신 사례 및 법제처 법령해석 사례를 함께 수록했다.

2025 경기도 공동주택관리 감사 사례집 표지

앞서 경기도는 주택관리업자와 관리사무소장 및 입주자대표회의 구성원 등을 대상으로 교육을 실시하는 기관에서 교육자료로 활용하도록 '공동주택관리 주요 감사사례 10선'을 배부했다.

홍일영 경기도 공동주택과장은 "이번 사례집은 공동주택 관리의 각종 문제를 예방하고 입주민의 권익을 보호하는 데 실질적인 도움이 될 수 있도록 구성했다"고 말했다.





사례집은 도내 시군을 통해 의무관리대상 공동주택 단지에 12월 말까지 배포된다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

