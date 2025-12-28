[내일날씨]곳곳에 눈·비…추위 '주춤', 미세먼지 '나쁨'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

월요일인 29일 수도권 등 중부지방을 중심으로 눈 또는 비가 내리는 곳이 있겠다. 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방과 경북권은 밤부터 차차 맑아지겠다.

겨울비. 아시아경제DB

AD

28∼29일 이틀간 경기 북동부와 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남은 5㎜ 안팎의 비가 예보됐다. 29일 서울·인천·경기와 서해5도, 충북은 5㎜ 안팎, 전북은 5㎜ 미만, 경북 서부 내륙과 북동 내륙·산지, 울릉도·독도는 1㎜ 안팎의 비가 내리겠다.

이틀간 예상 적설량은 강원 산지 3~8㎝, 강원 북부 내륙 2~7㎝, 강원 중·남부 내륙 1~5㎝다. 비나 눈이 내리는 지역에서는 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있어 출근길 주의가 필요하다.

아침 최저기온은 -2~7도, 낮 최고기온은 5~14도로 예년보다 높겠다. 미세먼지 농도의 경우 수도권과 강원 영서, 충청권, 광주, 전북, 대구는 국외 미세먼지가 유입되면서 '나쁨' 수준을 보이겠다. 강원 영동과 전남, 경북은 늦은 오후부터, 부산·울산·경남과 제주도는 밤에 대기질이 나쁠 전망이다.





AD

바다 물결은 동해·서해·남해 등 모든 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>