유튜브·카톡, 올해 SNS 독주 굳혔다…인스타·틱톡도 약진

올 한해 한국인이 가장 많이 이용한 사회관계망서비스(SNS) 플랫폼은 유튜브와 카카오톡인 것으로 나타났다. 인스타그램과 틱톡, 메타의 스레드가 약진한 반면 카카오스토리와 페이스북, 밴드는 하락세를 보였다.

28일 아이지에이웍스 모바일인덱스의 통계에 따르면 올해 1월부터 11월까지 주요 SNS 플랫폼 월간활성이용자수(MAU)에서 유튜브와 카카오톡이 2강 체제를 굳건히 지켰다.

유튜브는 올해 1월 MAU 4703만명에서 시작해 지난 11월 4848만명으로 꾸준히 늘며 3.1%의 증가율을 보였다. 같은 기간 카카오톡도 4569만명에서 4646만명으로 1.7% 늘었다. 인스타그램은 지난 1월 2298만명에서 2468만명으로 7.4% 성장했다.

주요 플랫폼 가운데서도 숏폼 기반 플랫폼들의 성장세가 두드러졌다. 틱톡 계열 '틱톡 라이트'는 1월 479만명에서 11월 617만명으로 28.7% 증가했다. 메인 서비스인 틱톡도 비슷한 이용자 수준을 보이며 이 기간 21.7% 상승했다.

사진과 짧은 텍스트 중심의 SNS인 메타의 스레드도 같은 기간 480만명에서 587만명으로 22.3% 성장률을 기록했다. 엑스(X·옛 트위터)는 667만명에서 719만명으로 7.8% 늘었다.

반면 전통 SNS 플랫폼들은 감소세를 나타냈다. 카카오스토리 이용자는 이 기간 355만명에서 285만명으로 19.8% 급감했다. 페이스북과 밴드도 각각 861만명에서 809만명으로 6.0%, 1700만에서 1612만명으로 5.1% 하락세를 나타냈다.





업계에서는 짧은 시간 내 즐길 수 있는 숏폼과 관심사 기반의 플랫폼이 올해 들어 사용층을 넓히면서 성장세를 이어간 것으로 보고 있다. 반면 텍스트 중심으로 구성되는 플랫폼의 이용자는 하락세를 보인 것으로 보인다.





