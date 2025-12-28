"오그라드는 아이디 드디어"…구글, 지메일 변경 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

계정 유지하며 @gmail.com 앞부분 변경

전 세계 순차 적용…일부 제한 조건도

구글이 오랫동안 이용자들의 숙원으로 꼽혀온 지메일(Gmail) 주소의 아이디 부분 변경 기능을 추가한다. 이번 기능 도입으로 지메일을 대표 계정으로 사용하는 이용자들의 부담이 크게 줄어들 것이라는 전망이 나온다.

연합뉴스는 26일(현지시간) 구글 계정 지원 페이지를 인용, 이용자는 '@gmail.com'으로 끝나는 구글 계정 이메일 주소의 앞부분을 원하는 이름으로 변경할 수 있게 됐다고 보도했다.

주소를 바꾸더라도 기존 계정은 그대로 유지되며, 이전 이메일 주소로 수신된 메일 역시 기존 받은 편지함으로 정상 도착한다. 또한 변경 후에도 구글 드라이브, 지도, 유튜브, 구글 플레이 등 주요 서비스 로그인에는 기존 주소와 새 주소를 모두 사용할 수 있다. 계정에 저장된 사진과 메시지, 파일 등 데이터 역시 별도의 이전 작업 없이 그대로 유지된다. 기존 주소는 보조 이메일 형태로 남아 두 주소를 동시에 활용할 수 있다.

연합뉴스

AD

그동안 지메일 주소를 바꾸려면 새 계정을 만든 뒤 이메일과 파일을 일일이 옮겨야 해 번거롭다는 지적이 많았다. 미국 경제매체 CNBC는 "이번 변화는 오랫동안 사용자들이 요구해 온 기능"이라며 "십대 시절 별명이나 장난스러운 표현으로 만든 이메일 주소를 직장과 금융 서비스에서도 계속 사용해야 했던 이용자들이 적지 않았다"고 전했다.

다만 몇 가지 제한도 있다. 주소 변경 이후에는 12개월 동안 새 구글 계정을 추가로 생성할 수 없으며, 새로 만든 계정 이메일 자체를 삭제하는 것도 불가능하다. 변경한 이메일 주소는 언제든 이전 주소로 되돌릴 수 있다.

구글은 해당 기능이 전 세계 사용자에게 한 번에 제공되지는 않는다고 밝혔다. 계정 이메일 변경 옵션은 순차적으로 적용될 예정이어서, 일부 이용자는 당분간 해당 기능을 확인하지 못할 수도 있다. 구글은 지역별 적용 일정에 대해서는 자세한 설명을 내놓지 않았다.

한편 미국의 이메일·스팸 분석 전문 사이트 스팸리소스는 2023년 수백만건 이상의 이메일 주소 샘플을 분석한 결과, 가장 많이 사용되는 이메일 사용자 이름은 'john'으로 집계됐다고 밝힌 바 있다. 그 뒤를 'mike', 'steve', 'david', 'mark' 등이 이었으며, 상위 10위권은 대부분 영어권에서 흔히 쓰이는 남성 실명으로 채워졌다. 이는 이메일 주소를 만들 때 별도의 별칭보다 자신의 이름이나 익숙한 이름을 그대로 사용하는 경우가 많기 때문으로 풀이된다.





AD

전문가들은 이같은 경향에 대해 이메일이 단순한 개인 간 연락 수단을 넘어 '개인의 디지털 신분증' 역할을 하고 있기 때문이라고 분석했다. 각종 온라인 서비스 가입, 금융·업무 인증, 공식 문서 수신 등과 연계된 만큼 기억하기 쉬운 실명형 아이디가 여전히 선호된다는 것이다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>