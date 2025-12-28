본문 바로가기
SKT, 국내 최초 5000억 매개변수 'A.X K1' 공개…"모두의 AI 될 것"

이명환기자

입력2025.12.28 10:14

SKT 정예팀, 30일 독자 AI 모델 1차 발표회서 공개
매개변수 5190억개…추론 시 330억개 활성화
초거대 규모로 학습…필요 시 가볍게 동작
SK하이닉스 등 주요 계열사 협력…AI 학계·업계 동참

국가대표 인공지능(AI) 정예팀으로 선정된 SK텔레콤 컨소시엄이 국내 최초로 매개변수 5000억개 규모의 초거대 AI 모델을 공개한다.


SK텔레콤은 국내 최초 매개변수 500B(5000억개) 규모의 초거대 AI 모델 'A.X K1(에이닷엑스 케이원)'을 오는 30일 과학기술정보통신부 주최 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 발표회'에서 공개한다고 밝혔다.


SK텔레콤은 국내 최초 매개변수 500B(5000억개) 규모의 초거대 AI 모델 'A.X K1(에이닷엑스 케이원)'을 오는 30일 과학기술정보통신부 주최 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 발표회'에서 공개한다고 밝혔다. SK텔레콤 제공
이날 공개되는 A.X K1은 총 5190억개의 매개변수로 구성되며, 사용자 요청으로 추론 작업을 할 때는 약 330억개의 매개변수가 활성화되는 구조다. 초거대 규모로 학습하되 필요한 경우에는 가벼운 사양으로 동작할 수 있도록 했다. 앞선 글로벌 사례들에 따르면 500B급 이상의 초거대 모델은 복잡한 수학적 추론과 다국어 이해 등 능력에서 안정적이라는 게 SKT의 설명이다.


이를 바탕으로 고난이도 코딩과 에이전트 작업 수행 등 확장성이 큰 기능도 강력해진다. 에이전트 작업은 AI 모델이 스스로 작업을 판단하고 처리하는 기능을 뜻한다. 사용자가 지시하지 않아도 AI가 알아서 이메일을 보내거나 문서를 만드는 등 행동에 나설 수 있다.


아울러 초거대 모델 단계부터는 70B급 이하 모델들에 지식을 공급하는 '교사 모델'로서 AI 생태계의 디지털 사회간접자본(SOC) 역할을 할 수 있다는 설명이다. SKT 정예팀은 A.X K1이 다양한 소형·특화 모델들에게 지식을 전수하도록 연구를 확장할 예정이다.


한국어 이해 능력을 키운 점도 특징이다. A.X K1은 처음부터 한국어로 학습하도록 설계돼 한국어 입력을 자연스럽게 이해할 수 있다. 이런 한국어 특화 능력 덕분에 우리나라 맞춤형 서비스를 만드는 데 적합하다는 설명이다.


대국민 AI 접근성도 강화해 누구나 AI를 활용할 수 있도록 한다. 먼저 가입자 1000만명 이상을 보유한 AI 서비스 '에이닷'을 기반으로 A.X K1을 제공해 전화·문자·웹·앱 등 다양한 방식으로 AI를 이용할 수 있도록 한다. 정예팀 참여사인 라이너 역시 1100만명 이상의 글로벌 가입자를 대상으로 전문지식 검색을 운영하고 있어 높은 정확도와 신뢰도의 정보 검색 서비스를 제공할 수 있다는 설명이다.


AI 대전환을 통한 산업 경쟁력 강화 차원에서는 ▲업무 생산성 향상을 위한 기업용 에이닷비즈(A. Biz) ▲기업의 생산 공정 개선을 위한 제조 AI 솔루션 ▲크래프톤의 게임 AI를 통한 실시간 캐릭터 대화와 자율 행동 구현 ▲휴머노이드 로봇 기술 등으로 활용 분야를 넓힐 예정이다.


A.X K1은 국내 반도체 산업의 테스트베드 역할도 수행할 수 있을 것으로 기대된다. AI 반도체 개발 과정에서 성능 검증에 엄청난 데이터 규모와 데이터 전송 속도가 요구되는 만큼 최신 AI 반도체 성능 검증 시 초거대언어모델(LLM)이 효율적으로 활용될 수 있기 때문이다.


SKT 정예팀은 SKT 이외에도 크래프톤, 포티투닷(42dot), 리벨리온, 라이너, 셀렉트스타, 서울대학교, 한국과학기술원(KAIST) 등 8개 기관으로 구성됐다. 이를 통해 반도체, 데이터센터, 모델, 서비스에 이르는 전체 밸류체인을 독자 기술로 구축, '풀스택 소버린 AI'를 구성했다.


정예팀을 구성하는 라이너는 전문 지식 정보 검색 기술로 정확성을, 셀렉트스타는 대규모 데이터 구축·검증 기술로 신뢰성을 확보했다. 크래프톤은 글로벌 멀티모달 연구·개발(R&D) 경험으로 확장성을, 포티투닷은 온디바이스 AI 기술로 범용성을, 리벨리온은 국산 신경망처리장치(NPU) 기술로 효율성을 각각 담당했다.


SK그룹 계열사들은 모델의 활용과 검증에 참여한다. SK하이닉스, SK이노베이션, SK AX, SK브로드밴드 등 주요 관계사, 최종현학술원, 한국고등교육재단을 포함해 20여개 기관이 참여 의향서를 제출했다.


SKT 정예팀은 A.X K1을 국내 AI 생태계의 다양한 기업들에 오픈소스로 개방할 계획이다. 주요 개발 커뮤니티와 SKT 서비스를 통해 오픈소스와 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 공개하고 국내 기업 대상 AI 에이전트 개발 환경을 제공한다는 방침이다.


아울러 AI 모델 구축을 위한 통합적 지원 체계 구축과 학습 데이터의 일부를 공공·민간 플랫폼에 공개해 국내 AI 생태계의 경쟁력 강화에 기여한다는 목표다.


김태윤 SK텔레콤 파운데이션 모델 담당은 "국내 최초 매개변수 500B급 모델 개발로 치열한 글로벌 경쟁 속에서 대한민국의 글로벌 AI 3강 도약을 위한 새로운 전환점을 마련했다"면서 "앞으로도 국가대표 AI 기업으로서 모두의 AI를 달성하기 위한 노력을 지속할 것"이라고 밝혔다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

