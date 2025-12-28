춘천시 평생학습관 수강생 3인, 29일 ‘팔순 기념 서예전’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

춘천문화원 의암전시실서 29~31일 무료 관람

평생학습으로 이어진 배움과 창작의 성과 공유

강원도 춘천시 평생학습관 비대면 한글서예반 수강생인 최순실·최예은·최두화씨가 팔순을 맞아 서예 전시회 '팔순 3인전'을 개최한다.

팔순 3인전 홍보 포스터. 춘천시 제공

오는 29~31일 춘천문화원 의암전시실 1층(춘천시 퇴계농공로 40)에서 열리는 이번 전시회는 누구나 무료로 관람할 수 있다. 전시 오픈 행사는 29일 오전 11시로 예정됐다.

'팔순 3인전'은 여든의 나이에 이르기까지 글씨와 함께해 온 세 작가의 삶과 시간을 담은 전시다. 최순실, 최예은, 최두화씨 세 작가는 춘천시 평생학습관 비대면 한글서예반 수강생으로 꾸준한 학습을 통해 쌓아온 서예 작품을 시민들과 나누고자 이번 전시를 개최했다. 고령의 나이에도 불구하고 배움을 멈추지 않고 예술 활동으로 이어가는 평생학습의 가치를 보여주는 사례다.





평생학습관 관계자는 "이번 전시는 평생학습이 단순한 취미를 넘어 삶의 성취로 이어질 수 있음을 보여주는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 시민 누구나 나이와 환경에 관계없이 배움을 이어갈 수 있도록 다양한 평생학습 프로그램을 운영해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

