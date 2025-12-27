“배움의 씨앗, 포항을 키운다”… 포항 장학인의 날 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장학기금 400억원 조성 달성… 시민·기업 나눔의 결실



인재육성, 미래 향한 투자… 지역인재 머무는 포항 실천

포항의 인재들이 지치지 않고 달릴 수 있는 '든든한 엔진'이 다시 한번 가동됐다.

올해로 설립 35주년을 맞은 포항시장학회(이사장 이강덕 포항시장)는 26일 지역 인재 육성에 뜻을 함께해 온 기부자들을 초청해 감사의 마음을 전하는 제5회 '포항 장학인의 날' 행사를 개최했다.

포항시장학회는 26일 더퀸에서 지역 인재 육성에 뜻을 함께해 온 기부자들을 초청해 감사의 마음을 전하는 제5회 ‘포항 장학인의 날’ 행사를 개최했다. 포항시 제공

포항시장학회는 1990년 당시 관선 시장이었던 고(故) 고정환 포항시장이 초대 이사장을 맡아 포항시 출연금과 지역 인사들의 사재를 더해 2억 5600만원의 기금으로 출범했다.

이후 2014년 이강덕 포항시장이 이사장으로 취임한 뒤 12년간 장학회를 이끌며, 시민과 기업의 자발적인 참여를 바탕으로 장학기금을 꾸준히 확충해 왔다.

그 결과 이날 행사에서 장학기금 400억원 조성이라는 상징적인 성과를 공식적으로 달성하며 '포항형 인재 육성 모델'의 새로운 이정표를 세웠다.

특히 이강덕 이사장은 장학회 운영을 총괄하는 책임자이자 기부 문화 확산을 직접 실천한 기부자로서도 앞장서 왔으며, 올해 역시 가장 많은 마일리지를 기부한 기부자 중 한 명으로 참여해 행사 의미를 더했다. 이는 장학회 이사장이 '권유하는 위치'가 아니라 '함께 실천하는 주체'임을 보여주는 상징적인 장면으로 평가됐다.

올해는 일상 속에서 실천된 다양한 기부 사례들이 장학기금 400억원 달성의 의미를 더욱 깊게 했다. 늘푸른마음 지역아동센터 어린이들의 저금통 기부를 비롯해 봉사와 기부를 함께 이어온 포항선재봉사단, 교직원과 학부모가 함께한 포항명도학교의 장학금 기탁 등 세대와 계층을 아우르는 자발적인 나눔이 이어졌다.

이날 늘푸른마음 지역아동센터에서는 동부초등학교 6학년 1반 김승민 학생 외 2명이 대표로 나서서 어린이 저금통 모금으로 마련한 장학금 50만원을 전달해 참석자들에게 감동을 전했다.

이와 함께 포항선재봉사단 300만원, 드림텍 200만원, 과메기본가 범진상사 200만원, 경북여성기업인협의회 포항지회 500만원, 유성요양병원 500만원, 한성중공업·대동·서포항농협(포항시 학교급식지원센터) 각 1000만원, IM뱅크 5000만원, 더 퀸 1억원 등 기업·단체·개인의 기탁이 이어지며 장학기금 400억원 달성에 힘을 보탰다.

이러한 기금을 바탕으로 포항시장학회는 현재까지 총 1만 3390명의 지역 학생에게 153억여원의 장학금을 지원했으며, 서울 지역 포항학사 운영을 통해 매년 150여명의 학생이 안정적인 주거 환경 속에서 학업에 전념할 수 있도록 돕고 있다.

이날 행사에는 고액 기부자와 장기 기부자 등 120여명이 참석해 장학기금 400억원 조성의 의미를 함께 나눴으며, 기부자 감사패 수여와 장학금 전달식이 진행됐다.

이강덕 이사장은 "포항의 백년대계를 위해 각자의 자리에서 나눔을 실천해 주신 기부자 한 분 한 분의 뜻이 모여 장학기금 400억원이라는 결실을 볼 수 있었다"며 "앞으로도 장학회 이사장으로서, 또 한 명의 시민 기부자로서 지역 인재들이 꿈을 키울 수 있도록 더욱더 책임 있는 역할을 다하겠다"고 말했다.





이강덕 이사장(포항시장).

이날 행사는 유스오케스트라의 식전공연을 시작으로 장학회 경과보고와 발자취 영상 상영 등이 이어졌으며, 기부자들과 감사의 뜻을 나누는 시간을 끝으로 성황리에 마무리됐다.





