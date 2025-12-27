한반도에서 가장 먼저 깨어나는 도시, '승격 30주년' 양산시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 병오년 천성산 해맞이 행사 개최



7시 26분쯤 둥근 해머리 드러낼 것 예상

대한민국에서 태양을 가장 먼저 맞이하는 곳, 천성산의 아침이 올해는 더욱 특별하다.

경남 양산시는 올해로 3번째를 맞는 양산 천성산 해맞이 행사가 양산목련라이온스클럽의 주최·주관으로 2026년 1월 1일 천성산 천성대 일원에서 개최된다고 전했다.

천성산은 양산 12경 중 하나로 한반도에서 가장 먼저 일출을 볼 수 있는 곳으로 잘 알려져 있으며, 새해 일출은 산 정상에서 내려다보는 동해 수평선에서 오전 7시 26분쯤 둥근 해머리를 드러낼 것으로 예상된다.

2026년은 붉은 말의 강한 기운으로 시민들이 활력을 얻고 미뤄왔던 일을 실행하는 변화와 혁신의 해이다. '시 승격 30주년'이자 '양산 방문의 해'를 맞아 양산시도 새로운 도약을 시작하는 한 해여서 더욱 의미가 깊다.

이번 해맞이 행사는 해돋이 관람전 무대 행사(오전 6시 30분∼일출 전)가 천성산 일출을 담은 영상과 레이저 쇼를 시작으로, 지난 번뇌를 벗고 새로운 시작을 알리는 승무 공연, 새해 대박을 기대하는 박 퍼포먼스, 땅의 기운으로 잡귀를 쫓고 시민의 건강과 행운을 기원하는 지신밟기 등이 마련돼 있다.

먹거리 부스(오전 6시∼소진 시)도 운영해 시민들이 일출을 기다리며 추위를 피할 수 있도록 방한 텐트 내부에서 어묵탕과 물떡, 온음료를 통해 따뜻함을 나눌 예정이다.

이 밖에도 부대행사(오전 6∼8시)를 통해 새해 소망을 담는 소원지 쓰기, 붉은 조형물과 일출 조망 포인트를 활용한 포토존까지 소소한 재미까지 즐길 수 있다.

행사 주최 측에서는 "양산시와 협의해 안전을 최우선으로 삼았으며, 셔틀버스 운행 시간에 유의하시어 해맞이 행사를 즐겁게 관람하러 오시길 바란다"고 전했다.





양산시 관계자는 "겨울철 도로 이동과 야간산행에 따른 위험을 고려해 천성산 진입로 교통 통제함을 양해 바란다"며 "안전한 행사 추진에 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.

천성산 해맞이 행사 안내.

