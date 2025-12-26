출근하던 日 동물원 직원 습격한 곰…"사육 개체 아닌 야생 곰"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주차장 걷다 뒤에서 공격당해

어깨·옆구리 물려 병원 이송…생명 지장 없어

일본의 한 동물원 주차장에서 출근하던 직원이 야생 곰의 공격을 받아 다치는 사고가 발생했다.

사진은 기사의 이해를 돕기 위한 것으로 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이

AD

26일 마이니치신문 등 일본 매체는 "이날 오전 8시쯤 아키타현 아키타시 하마다에 위치한 오모리야마 동물원 주차장에서 50대 남성 직원이 곰에게 습격당했다"고 보도했다.

보도에 따르면 이 직원은 오른쪽 어깨와 옆구리 등을 곰에게 물려 병원으로 옮겨졌으며, 부상 정도는 비교적 가벼운 것으로 알려졌다.

아키타현 경찰에 따르면 곰의 몸길이는 약 80㎝로, 피해 직원은 차량으로 출근한 뒤 주차장을 걸어가던 중 뒤에서 갑자기 공격을 받은 것으로 전해졌다.

이 동물원에서도 곰을 사육하고 있으나, 직원을 공격한 곰은 사육 중인 개체가 아닌 야생 곰으로 파악됐다.

최근 일본에서는 야생 곰 출몰로 인해 크고 작은 인명피해가 이어지고 있다. 일본 환경성 조사 결과에 따르면 4월부터 11월까지 곰의 공격으로 230명의 인명피해가 있었고, 이 중 13명은 사망했다.

지난 4~10월까지 일본 전국에서 포획된 곰은 1만마리에 육박한다. 지역별로는 일본 북동부 지역 도호쿠 지방에서 6579마리가 포획돼 전체의 약 70%를 차지했다. 도도부현별로는 아키타현이 1973마리로 가장 많았다. 이어 아오모리현 1154마리, 후쿠시마현 1151마리, 이와테현 989마리, 야마가타현 968마리, 미야기현 344마리 순이다.





AD

특히 아키타현 등 일본 북부 도심에 야생 곰이 출몰하는 사례가 늘면서 일본 정부는 지난 11월부터 경찰을 곰 사살 업무에 투입하고 있다. 기존에 곰 사살을 담당하던 엽렵회만으로는 대응이 어렵다고 판단, 경찰의 총기 사용을 예외적으로 허용했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>