신세계 임직원 8만명 사번 유출…"고객 정보는 없어"

신세계그룹 임직원의 사번 등 개인정보가 유출되는 사건이 발생했다.

26일 신세계I&C는 신세계그룹 내부 인트라넷 시스템에서 임직원 및 일부 협력사 직원의 정보가 유출된 정황을 확인했다고 밝혔다.

현재까지 확인된 유출 정보에는 8만여명의 사번과 이 중 일부의 이름, 소속 부서, IP주소가 포함된 것으로 파악됐다.

고객 정보 유출은 없는 것으로 확인됐다고 회사 측은 말했다.

신세계I&C는 "사고 인지 즉시 관련 시스템 및 계정에 대한 긴급 점검과 차단 조치를 시행했다"며 "관계 기관에 신고도 진행했으며, 향후 정확한 사고 원인과 영향 범위에 대한 조사를 진행할 계획"이라고 말했다.

아울러 신세계I&C는 해당 사실을 사내 공지를 통해 임직원에게 안내하며 업무 시스템 계정 비밀번호 변경과 의심스러운 이메일에 각별히 유의할 것을 당부했다.





신세계I&C는 "관계 기관의 조사에 적극 협조하는 한편, 보안 관리 체계를 한층 강화할 계획"이라고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

