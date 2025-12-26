삼척시, 강원도 인구감소대응 우수사례 평가 우수상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스포츠와 관광·교육 연계

'스포츠케이션' 사업 인구감소대응 우수사례 선정

강원도 삼척시는 강원특별자치도가 주관한 '2025년 인구감소대응 우수사례 평가'에서 도내 시군 2곳과 함께 우수 시군으로 선정되었다

삼척시가 강원특별자치도가 주관한 '2025년 인구감소대응 우수사례 평가'에서 도내 시군 2곳과 함께 우수 시군으로 선정돼 우수상을 수상하고 있다. 삼척시 제공

이번 인구감소대응 우수사례 평가는 도내 18개 시군, 강원특별자치도 부서, 공무원 정책 제안 등 3개 부문으로 나누어 진행되었으며, 시군 부문은 각 시군이 올해 추진한 인구감소·지방소멸 대응 정책 중 우수사례 발굴 중심으로 평가하였다.

삼척시는 전국 3대3 농구 대회와 연계한 주요 관광지 탐방, 스포츠를 매개로 한 청소년 진로캠프, 스포츠케이션 컨퍼런스를 통한 인구감소위기 대응방안 제시 등 스포츠와 Vacation, Education, Convention을 결합한 체류인구 증대 및 도시활력 모델을 구축하여 좋은 평가를 받게 되었다.





시 관계자는 "앞으로도 인구감소 위기 극복을 위해 지역 방문을 넘어 지역과의 지속적인 관계를 만들어 관계인구로 전환되는 지역활력 인구정책을 지속적으로 발굴해 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 노력해 나가겠다"고 밝혔다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

