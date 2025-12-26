광주시의회 “제주항공 참사, 독립적 사고조사로 진상 밝혀야”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘12·29 무안국제공항 참사’ 1주기 성명

사고 원인·책임 소재 1년째 규명 안 돼

'12·29 제주항공 여객기 무안국제공항 참사' 1주기를 맞아 광주시의회 의원들이 독립적인 사고조사를 통한 철저한 진상규명과 책임자 규명을 촉구했다. 사고 발생 1년이 지났지만 정확한 원인과 책임 소재가 밝혀지지 않으면서, 유가족과 국민의 의문과 불신이 해소되지 않고 있다는 이유에서다.

22일 전남 무안국제공항에서 제주항공 여객기 사고 원인을 조사 중인 항공철도사고조사위원회 관계자들이 방위각 시설(로컬라이저) 현장 조사하고 있다. 연합뉴스

광주시의회 의원 일동은 26일 발표한 성명을 통해 "'12·29 제주항공 여객기 무안국제공항 참사'로 179명의 소중한 생명이 희생된 지 1년이 지났지만, 사고의 정확한 원인과 책임 소재는 여전히 규명되지 않았다"며 "유가족들은 아직 무안공항을 떠나지 못한 채 고통의 시간을 보내고 있다"고 밝혔다.

의원들은 사고 직후부터 현재까지 항공철도사고조사위원회가 이른바 '셀프조사'라는 비판을 받아왔다고 지적했다. 조사 지연과 자료 비공개, 유가족 참여 배제, 공청회 강행 논란 등이 이어지며 사고 조사 체계의 한계와 신뢰성 문제가 드러났다는 것이다.

이들은 "이제 정부는 철저한 진상규명과 책임 있는 조사에 적극 나서야 한다"며 "사고의 원인과 책임을 끝까지 밝혀 단 한 점의 의혹도 남기지 말고, 조사 결과를 유가족과 국민 앞에 투명하게 공개해야 한다"고 촉구했다.

또 국회에 대해 항공철도사고조사위원회를 국무총리실 소속의 독립적인 사고조사 기구로 전환하는 법안을 조속히 통과시켜야 한다고 요구했다. 조사기관의 독립성과 신뢰성을 확보하기 위한 제도 개선이 필요하다는 주장이다.

이어 정부가 국가 책임 아래 유가족에 대한 장기적이고 지속적인 지원 체계를 마련해야 한다고 강조했다. 참사의 상처를 치유하고 유가족들이 온전한 일상으로 복귀할 수 있도록 제도적 뒷받침이 필요하다는 것이다.





광주시의회 의원들은 "사고 발생 직후부터 현장 봉사활동 참여와 관련 제도 개선을 지속해서 요구해 왔다"며 "'12·29 제주항공 여객기 무안국제공항 참사'를 끝까지 기억하고, 이 참사가 '미해결 참사'로 남지 않도록 유가족들과 함께할 것"이라고 밝혔다. 이어 "더 안전한 사회를 향한 발걸음을 멈추지 않겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

