가평군, 여름철 수해 재난폐기물 6만7000여t 처리 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폐기물별 분류와 재활용 통해

예산 87억원 절감 효과 거둬

경기 가평군은 지난 7월 집중호우로 대량 발생한 수해 재난폐기물 6만7000여t을 모두 처리 완료하고 87억원의 예산 절감 효과를 거뒀다고 26일 밝혔다.

가평군이 지난 7월 집중호우로 대량 발생한 수해 재난폐기물 6만7000여t을 모두 처리 완료하고 87억원의 예산 절감 효과를 거뒀다. 가평군 제공

AD

군에 따르면 이번 집중호우로 가평군 전역에서 발생한 재난폐기물은 총 6만7990t에 달한다. 이는 재난 직후 재난관리시스템에 입력된 초기 추정치 3만2000t의 두 배를 훌쩍 넘는 규모다.

군은 기존에 확보된 4개소의 적환장만으로는 급증하는 폐기물 반입을 감당하기 어렵다고 판단하고, 군부대와 읍면, 산림조합 등 유관기관과 협업해 총 18개소의 임시적환장을 추가 확보했다. 이를 통해 수거 동선을 분산하고, 현장에서 지속적으로 유입되는 폐기물을 신속히 처리할 수 있는 체계를 구축했다.

특히 군은 재난폐기물을 혼합폐기물로 일괄 처리할 경우 처리비용만 130억원 이상이 소요될 것으로 예상하고, 국비 교부액 50억원을 초과하는 군비 부담을 최소화하기 위해 폐기물 성상 분류와 재활용에 행정력을 집중했다.

산림조합과 협력해 임목, 토사, 잔가지, 기타 폐기물을 체계적으로 분리한 결과, 재활용이 가능한 임목 약 1만2000t을 열병합발전소 연료로 활용했다. 이를 통해 약 87억원의 예산 절감 효과를 거뒀다.

이와 함께 혼합된 고철을 적극 선별해 73t을 매각, 약 2300만원의 세외수입을 확보했으며, 매각이 어려운 폐판넬류 170t은 무상 처리해 추가 처리비용을 줄였다. 환경관리공단으로부터 집게차를 무상 지원받아 장비 임차비를 절감하고, 민원 대응 속도도 크게 높였다.





AD

군 관계자는 "이번 수해 재난폐기물 처리 과정에서 드러난 현장 애로사항을 바탕으로 환경부에 제도 개선을 지속적으로 건의해 왔다"며 "그 결과 지난 11월 '재난폐기물 안전관리 지침' 개정을 통해 임시적환장 운영 기준이 현장 여건에 맞게 탄력적으로 적용될 수 있도록 하는 성과를 이끌어냈다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>