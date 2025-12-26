양평군, ‘자연용수 흡수장치’ 전국 첫 도입…화재 대응 사각지대 없앤다

양평군, 자연용수 활용 소방시설 첫 도입
화재 초기 대응 기반 구축
소방용수 확보 시간 대폭 단축
경기 양평군(군수 전진선)은 양평소방서와 협업해 지평면 대평리에 위치한 대평저수지에 '제1호 자연용수 흡수장치'를 설치하고, 화재취약지역의 초기 대응 능력을 한층 강화했다고 26일 밝혔다.
자연용수 흡수장치는 상수도가 설치되지 않았거나 소방용수가 부족한 농촌·산간 지역에서 대형 화재 발생 시 저수지 등 자연용수를 신속하게 소방용수로 활용하기 위한 시설이다. 화재 초기 단계에서 충분한 소방용수를 확보하는 것이 무엇보다 중요한 만큼, 이번 설치는 지역 화재 대응체계를 보완하는 데 의미 있는 성과로 평가된다.
이번 제1호 자연용수 흡수장치는 저수지 관리기관인 한국농어촌공사 양평·광주·서울지사의 적극적인 협조로 지평면 대평저수지에 설치됐으며, 인근 마을 및 산림 인접 지역에서 화재 발생 시 소방차량이 해당 장치를 통해 즉시 저수지 용수를 흡수·활용할 수 있도록 구축됐다. 이에 따라 소방용수 확보에 소요되는 시간이 크게 단축되고, 초기 진화 성공률 또한 크게 높아질 것으로 기대된다.
전진선 양평군수는 "자연용수 흡수장치는 화재 발생 시 군민의 생명과 재산을 지키는 데 중요한 역할을 하는 기반 시설"이라며, "이번 제1호 설치를 시작으로 상수도 미설치 지역과 화재취약지역을 중심으로 자연용수 활용 소방시설을 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편, 양평군은 앞으로도 화재 예방과 대응 역량 강화를 위해 양평형 소화전 등 소방 기반 확충, 관계기관 협업 강화, 재난취약지역 맞춤형 안전대책 추진 등 군민이 체감할 수 있는 재난안전 정책을 지속적으로 추진해 나갈 방침이다.
양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
