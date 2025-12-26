양주시, ㈜카스 '경기양주 테크노밸리' 입주협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기양주 테크노밸리, 첨단제조·신산업 핵심 거점 조성 본격화

지역 기반 기업 입주로 산업단지 조기 활성화·양질의 일자리 창출 기대

경기 양주시가 26일 시청 시장실에서 ㈜카스와 '경기양주 테크노밸리' 입주 협약을 체결했다.

강수현 양주시장(왼쪽)이 김태인 ㈜카스 대표이사가 26일 시청 시장실에서 ㈜카스와 '경기양주 테크노밸리' 입주 협약을 체결하고 있다. 양주시 제공

이날 협약식에는 강수현 양주시장, ㈜카스 김태인 대표이사 등 관계자들이 참석했으며, 경기양주 테크노밸리의 성공적 조성과 기업의 원활한 입주 추진을 위해 상호 협력하기로 뜻을 모았다.

경기양주 테크노밸리는 양주시 마전동 일원에 양주시·GH·경기도가 공동으로 조성 중인 21만8천㎡(약 7만 평) 규모의 첨단산업단지로, 첨단제조업 및 ICT 산업을 기반으로 한 직·주·락·학(職住樂學) 복합 인프라를 갖춘 경기북부 혁신거점으로 조성되고 있다.

㈜카스(1983년 4월 19일 설립)는 전자저울 및 무게센서(로드셀) 등 계량 분야 제조기업으로, 양주시 광적면에 본사를 두고 생산·교정(유지관리) 기능을 운영해 온 지역 기반 기업이다. 이번 테크노밸리 입주를 통해 스마트팩토리 기반 생산·연구 기능을 확장해 글로벌 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.

양주시와 ㈜카스는 협약에 따라 △ 산업단지계획 등 관련 행정절차 이행 및 신속한 인허가 지원 △ 지역 고용 확대 및 지역기업 협업 등 지역 상생협력을 함께 추진하기로 했다.

아울러 관내 대학, 연구기관 등과 연계해 계량·센서 분야 공동연구, 산학협력, 현장실습 등 지역 청년 인재 양성과 기술혁신 생태계 조성 방안도 단계적으로 모색할 계획이다.

양주시는 2023년부터 경기양주 테크노밸리가 경기북부 혁신거점으로 자리매김할 수 있도록 GH·경기도와 협력하여 유치 대상 업종 설정, 단계별 추진전략 수립, 맞춤형 투자유치 활동 등을 지속적으로 추진해 왔다.

강수현 양주시장은 "정확성과 정밀함을 상징하는 ㈜카스의 테크노밸리 입주를 환영한다"며 "기업이 성장하고 지역이 함께 도약할 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다"고 전했다.





양주시는 앞으로도 경기양주 테크노밸리와 은남일반산업단지 등 주요 산업거점을 중심으로 우수 기업·연구기관·대학·공공기관을 지속적으로 유치해 '기업하기 좋은 도시, 일자리 넘치는 도시 양주' 구현에 행정 역량을 집중할 방침이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

