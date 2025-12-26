대전교육청, '초등방과후·돌봄 정책 및 거점형 늘봄센터 사업설명회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학교 현장과 소통하고 학생·학부모·학교가 모두 만족하는 정책과 프로그램 제공

설동호 대전교육감(사진=대전교육청 제공)

대전시교육청이 지난 24일과 26일 양일간에 걸쳐 호텔 인터시티에서 대전 내 전체 초등학교장을 대상으로 '2026학년도 초등 방과 후·돌봄 정책 및 거점형 늘봄센터 사업설명회'를 개최했다.

이번 설명회는 대전시교육청 초등교육과 주관으로 초등 방과 후·돌봄 정책과 관련해 2026학년도에 새롭게 변화되는 내용을 중심으로 한 정책을 설명했다.

이어 대전교육발전 특구 사업의 일환으로 추진하고 있는 거점형 늘봄센터에 대한 기관 소개와 프로그램 운영에 대한 안내도 실시했다.

사진=대전교육청 제공

대전시교육청은 이번 사업설명회를 계기로 2026학년도 초등 방과 후·돌봄 및 거점형 늘봄센터 운영에 대해 학교 현장과 적극적으로 소통하고 학생과 학부모, 학교가 모두 만족하는 정책과 프로그램을 제공할 예정이다.





대전시교육청 조성만 초등교육과장은 "앞으로도 학교 현장과 지속적으로 소통하고 협력하며 초등 방과 후·돌봄 교육 정책을 발전시킬 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





