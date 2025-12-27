건설 신용 전망 내년도 먹구름…부채 관리 총력[부동산AtoZ]

2026년 신용 전망 '부정적'

수도권·지방 양극화…대출 규제 등

사업 확장보단 안정성 우선 기조

올해에 이어, 내년에도 건설산업이 침체의 늪에서 빠져나오기 힘들 것이라는 전망이 나왔다. 대출 규제 강화로 분양 시장이 움츠러들면서 내년 건설사들의 실적을 압박하는 등 신용 전망에 부정적인 영향을 줄 것이라는 관측이다. 주요 건설사들은 선제적으로 부채비율을 개선하거나 재무 전문가를 기업 수장으로 발탁하며 리스크 관리에 나섰다.

2026년 건설업계 신용 전망 '먹구름'

27일 신용평가업계에 따르면 최근 한국신용평가(한신평)는 내년 건설업계 신용 전망에 대해 '부정적'이라고 전망했다. 미분양, 운전자금 부담, 안전사고 위험 등에 노출된 건설사 중심으로 추가적인 신용도 하향 압력이 증가할 것이라고 전망했다.

NICE신용평가(나신평), 한국기업평가(한기평)도 비슷한 취지의 보고서를 냈다. 나신평은 내년 건설업 실적 전망을 '저하'로 제시하면서 신용등급 방향성을 '부정적'으로, 한기평도 '부정적'이라고 전망했다. 올해도 신평사들은 분양이나 착공 부진으로 인한 매출 감소가 나타날 수 있다며 신용 등급을 '부정적'이라고 내다봤다. 프로젝트파이낸싱(PF) 우발 채무 리스크 현실화 가능성에 대한 우려도 나타냈다.

내년에는 건설사들의 자금 조달 부담이 더 커질 것으로 내다봤다. 서울과 지방 간 부동산 양극화 현상이 더 뚜렷해지면서 지방 미분양 문제가 불거질 수 있다고 봤다. '똘똘한 한 채' 현상으로 수도권과 지방의 수요 격차가 커지면서 지방 사업장의 미분양, 회수 가능성 저하로 인한 매출채권 손상 인식 등 신용 위험이 커졌다는 것이다. 이 외에도 6·27 대책을 시작으로 정부가 대출 규제를 강화하면서 분양 시장에 타격을 입힌 것도 부정적 요인으로 평가했다.

건설사, 부채 줄이기 돌입…자회사 매각도

내년 자금 조달에 대한 어려움이 커질 것으로 예상되면서 주요 건설사들은 재무 부담을 덜기 위해 부채비율 축소에 나서고 있다. 금융감독원 전자공시시스템을 보면 GS건설은 이달 17일 2000억원 규모의 자본으로 인정되는 채무증권 발행을 결정했다고 공시했다.

자금 조달 목적은 채무상환자금으로, 자본으로 인정되는 신종자본증권 발행을 통해 부채 비율을 낮추기 위한 움직임으로 풀이된다. 올해 3분기 기준 GS건설의 부채 비율은 239.89%를 기록했는데 이번 자금 조달 결정으로 227% 수준으로 개선될 것으로 전망된다.

이보다 지난달 롯데건설도 3500억원 규모의 자본으로 인정되는 채무증권 발행을 결정했다. 조달 목적은 채무 상황 자금인데 올해 3분기까지 214.32%이던 부채 비율이 자본 증가로 170%대까지 개선되는 것으로 알려졌다.

비주력 자회사 매각 등을 통해 재무 건전성을 확보에 나서는 건설사도 있다. SK에코플랜트는 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)에 리뉴어스, 리뉴원, 리뉴에너지충북 등 환경 자회사 3곳의 지분 100%를 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결한 바 있다. 매각 규모는 1조7800억원 수준이다. SK에코플랜트는 지분 매각으로 재무 구조 개선 효과와 반도체 중심의 사업 포트폴리오 강화를 기대하고 있다. 올해 9월말 기준 부채 비율은 218.62%로 집계됐다.

유동성 리스크에 대비해 재무 전문가를 수장으로 임명하는 사례도 등장하고 있다. 한화 건설부문은 김우석 한화 전략부문 재무실장을 신임 대표이사로 선임했다. 그룹 내에서 30년 넘게 근무하며 경영·재무 분야에서 전문성을 쌓아온 실무형 리더로 알려졌다.





업계 관계자는 "과거 PF 사태를 거치면서 부채 문제가 '터지면 죽는다'라는 인식이 퍼져 있다"라며 "무리하게 사업을 진행하기보다는 안정성·재무 건전성에 대한 중요도도 계속 높아지는 분위기"라고 전했다.





