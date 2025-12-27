울산 유통 위생용품 전수 점검… “안전성, 문제없다”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화장지·기저귀·면봉 등 안전성 검사 실시

마스크와 생리대, 물티슈 등 일상 속 위생용품이 깐깐한 검사 문턱을 넘었다.

울산시 보건환경연구원은 올해 위생용품 100여건을 대상으로 안전성 검사를 실시한 결과 모든 제품이 기준·규격에 '적합'한 것으로 나타났다고 전했다.

이번 검사는 시민들이 자주 사용하는 위생용품의 안전성 강화를 위해 실시됐다.

울산시와 구군 위생부서와 협력해 대형마트 등에서 유통 중인 일회용 컵, 면봉, 화장지, 기저귀 등 일상생활과 밀접한 품목을 중심으로 검사를 진행했다.

검사는 제품유형별 ▲유해물질 함유 여부 ▲품질 기준 충족 여부 ▲표시사항 적정성 등을 세부적으로 조사했다.

검사 결과 전 제품이 기준을 충족해 부적합 사례는 한 건도 없는 것으로 나타났다.

연구원은 기존 부적합 이력 품목에 대해서도 집중 점검했으나 해당 제품들 역시 모두 적합 판정을 받았다. 이는 제조·유통 단계 전반에서의 관리 수준이 향상된 결과로 분석된다.

연구원은 앞으로도 온라인 기반(플랫폼)을 통한 위생용품 사용 증가에 대응하기 위해 감시(모니터링) 체계를 더욱 강화하고, 시민들이 안심하고 사용할 수 있는 위생용품 유통 환경 조성에 최선을 다할 방침이다.





AD

울산시 보건환경연구원 이윤주 보건연구사는 2025년 위생용품 안전관리 유공을 인정받아 식품의약품안전처장 표창 대상자로 선정됐다.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>