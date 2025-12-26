'저속노화' 정희원, 스토킹 고소 연구원에 "살려달라" 메시지

전 연구원 측 "연락 자체가 또 다른 스토킹"

고용관계 기반 위력·성적 착취 의혹 재부상

'저속노화' 전문가로 알려진 정희원 박사가 자신을 스토킹했다고 고소했던 전 위촉연구원 A 씨에게 고소를 후회한다는 취지의 문자메시지를 보낸 사실이 드러났다. 26일 A씨를 대리하는 법무법인 혜석은 정 박사가 지난 19일 A 씨에게 보낸 문자메시지 내용을 공개했다. 해석 측이 내놓은 보도자료에는 해당 메시지에는 "살려주세요", "저도, 저속노화도, 선생님도", "다시 일으켜 세우면 안 될까요?", "10월 20일 일은 정말 후회하고 있습니다. 죄송합니다" 등의 표현이 담겼다.

문자에서 언급된 10월 20일은 A씨가 저작권 침해에 항의하기 위해 정 박사의 자택을 방문했고, 이후 정 박사가 A씨를 스토킹 처벌법 위반 혐의로 신고한 날이다. 혜석 측에 따르면 정 박사는 문자 발송 전 A씨의 부친에게 전화해 약 10분간 A씨를 비난했고, A 씨에게 카카오톡 메시지도 보낸 것으로 전해졌다. 문자 이후에는 답장받지 못하자 전화 통화를 시도했으나 연결되지는 않았다.

법무법인 혜석은 "정 박사는 과거 피해자에게 보냈던 성적 요구성 메시지가 언론에 보도될 가능성을 인지하자 직접 연락한 것"이라며 "겉으로는 피해자를 가해자로 지목하면서, 뒤로는 협박과 회유를 병행하고 있다"고 주장했다. 이어 혜석 측은 "불과 보름 전 '피해자에게 직접 연락하지 말아달라'는 요청을 받았음에도 이를 무시했다"며 "이 같은 행위 자체가 스토킹에 해당한다"고 강조했다.

혜석은 정 박사가 A씨를 '연구원 동료'로 표현해 대등한 관계처럼 설명하고 있으나, 실제로는 고용관계에 기반한 위력 관계였다고 반박했다. 공개된 계약서를 보면, A씨는 정 박사가 연구책임자인 과제의 위촉연구원으로 계약을 맺었지만, 실질적인 연구 보조 업무는 하지 않고 개인적인 대외활동을 전담했다는 설명이다.





혜석 측은 "이 사건의 핵심은 저작권 침해 문제와 함께 고용관계를 이용한 성적·인격적 착취"라며 "정 박사는 가스라이팅 피해자가 아니라 가해자"라고 주장했다. 아울러 정 박사가 A 씨에게 '지배적·가학적 여성상'을 연기해 달라고 요구했다며 "권력자가 피용자에게 특정 인격과 역할을 강요한 전형적인 구조"라고 덧붙였다.





