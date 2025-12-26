"자동차 본고장도 뚫리다니"…공기업이 中 전기버스 200대 사자 '충격'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독일 공기업, 비야디 전기버스 200대 계약

"안보 정책 적절히 고려됐는지 의문" 비판

가격 경쟁력 높고 품질 좋다는 인식 확산

최근 중국산 전기버스가 유럽을 휩쓸고 있는 가운데, 독일 공기업에서 중국산 버스를 대량 구매하자 안보 우려가 제기됐다. 연합뉴스는 24일(현지시간) 독일 SWR방송을 인용해 "독일철도(DB) 자회사 DB레기오가 최근 중국 업체 비야디(BYD)가 헝가리 공장에서 생산하는 전기버스 200대를 구매하기로 계약했다"고 보도했다.

중국 전기차 업체 비야디(BYD)가 운행 중인 eBus B11 모델 모습. 공식 홈페이지

연합뉴스에 따르면 DB레기오는 철도공기업 DB의 지역 여객 운송 자회사로 독일 전역에서 버스 사업을 한다. 지난해 기준 연간 승객이 5억 6100만명으로 이 분야 독일 최대 업체로 알려졌다. 이 회사는 2027∼2032년 교체할 예정인 버스 중 3100대를 폭스바겐 자회사 만(MAN)트럭버스에서 공급하고, BYD에서도 200매 구매하기로 했다. DB 레기오는 지난 2021년에도 중국산 전기버스 5대를 도입한 바 있다.

녹색당 원내부대표 콘스탄틴 폰노츠는 "중국 지도부의 전략적 조치, 특히 경제 정책에 대해 우리 정보기관이 명확히 경고하고 있다"며 "입찰과 공급업체 선정에 안보 정책 측면이 적절히 고려됐는지 의문"이라고 주장했다.

라르스 클링바일 재무장관은 현지 매체 인터뷰에서 "우리 도시들에는 메르세데스-벤츠와 만트럭버스의 훌륭한 전기버스가 오랫동안 운행되고 있다"며 "산업 입지에 대한 건강한 애국심을 바란다"고 밝혔다.

최근 중국산 전기버스의 유럽 점유율이 높아지고 있다. 네덜란드 금융기업 라보뱅크 보고서에 따르면 비야디와 위퉁(Yutong) 등 중국 업체들의 유럽 전기버스 시장 점유율은 지난 2017년 13％에서 2023년 24％로 늘었다.

다만 유럽 최대 자동차 생산국인 독일에서는 메르세데스-벤츠의 상용차 자회사 다임러트럭과 폭스바겐 산하 만트럭버스 등 자국 업체들이 장악해왔다. 현재 운행되는 중국산 전기버스는 수백 대에 불과한 것으로 알려졌다.

그러나 중국산 전기버스의 가격 경쟁력이 높은데다 품질도 독일 차 못지않다는 인식이 확산하고 있다. 최근 바덴뷔르템베르크주 에힝겐에서 중국산 전기차 운행을 시작한 버스 사업자 '호르스트 보텐샤인'은 "중국산 전기버스가 독일산과 비교해 약 10만유로(약 1억 7000만원) 싸다"며 "밤새 충전하면 다음 날 종일 운행할 수 있다. 중국산 전기버스가 독일산을 기술적으로도 앞서 있다"고 주장했다.

유럽에 위치한 비야디 제조 공장 모습. 공식 홈페이지

유럽에서는 중국산 전기버스의 원격 제어 기능으로 인한 해킹 등 사이버 보안 우려도 터져 나오고 있다. 지난달 AP통신은 "노르웨이 대중교통 운영사 루터(Ruter)가 보안 실험을 진행한 결과 위퉁 전기버스에 제조사 측 원격접속용 SIM(심) 카드가 탑재돼 있었다"고 밝혔다. 위퉁은 유럽 전기버스 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 노르웨이에서 운행 중인 전기버스 약 1300대 중 850대가 위퉁 차량이다.





해당 SIM 카드는 외부에서 소프트웨어 업데이트와 진단까지 가능하며, 배터리·전력제어 시스템에도 접근 가능한 구조인 것으로 알려졌다. 이론적으로는 제조사가 차량 운행을 중단시키거나 작동 불능 상태로 만드는 것이 가능한 셈이다. 이에 대해 위퉁은 "운행 지역의 법규를 준수하고 있으며, 관련 데이터는 독일 프랑크푸르트 AWS 서버에 저장된다"며 보안 우려에 선을 그었다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

