대전시, 대중교통비 초과 지출...초과분 전액 환급 '모두의 카드' 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 1월 1일부터 대중교통 이용자 교통비 부담 획기적으로 낮춰



환급 혜택은 시내버스, 마을버스, 지하철 등 모든 대중교통수단에 적용



사진=대전시 제공

AD

대전시가 한 달 동안 환급 기준금액을 초과해 대중교통비를 지출한 경우, 초과분을 전액 환급받을 수 있는 '모두의 카드'를 내년 1월 1일부터 도입한다.

이를 통해 출·퇴근, 통학 등으로 대중교통을 자주 이용하는 시민들의 교통비 부담이 크게 완화될 것으로 기대된다.

대전시가 국토교통부(대도시권광역교통위원회)와 함께 2026년 1월 1일부터 대중교통 이용자의 교통비 부담을 획기적으로 낮추기 위해 대중교통비 환급 지원사업(K-패스)을 확대 개편한다.

환급 기준금액은 대중교통 인프라 구축 여건 등을 고려해 지역별로 차등 적용된다. 인구 감소 등 지역 특성을 반영해 전국을 ▲수도권 ▲일반 지방권 ▲우대특별지원지역 등 4개 권역으로 구분하며, 대전시는 '일반 지방권' 환급 기준금액을 적용받는다.

이를 통해 대중교통 이용 여건이 상대적으로 불리한 지역 이용자도 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 할 계획이다.

'모두의 카드'는 일반형과 플러스형 두 가지 유형으로 운영된다. 교통수단별 요금 차이를 고려해 일반형은 1회 이용요금(환승 포함)이 3000원 미만인 수단에만 적용되며, 플러스형은 요금 수준과 관계없이 모든 대중교통 수단에 환급이 적용된다.

환급 혜택은 시내버스, 마을버스, 지하철 등 모든 대중교통수단에 적용되며, 수도권뿐 아니라 지방을 포함한 전국 어디서나 이용 가능하다. 이용자는 별도의 신규 카드 발급 없이 기존 K-패스 카드를 그대로 사용하면 된다.

특히, 이용자의 생활 패턴이 매달 달라지는 점을 고려해 사전에 환급 방식을 선택할 필요 없이, K-패스 시스템이 해당 월 이용 금액을 합산해 가장 유리한 환급 방식(기본형 또는 모두의 카드)을 자동으로 적용한다.

대중교통 이용 빈도가 낮은 경우에는 기존 K-패스 방식이, 이용 빈도가 높은 경우에는 모두의 카드(일반형?플러스형)가 적용돼 이용량이 많을수록 환급 혜택도 커지는 구조다.

사진=대전시 제공

아울러, 고령층의 대중교통 이용을 활성화하고 이동권을 보장하기 위해 기본형 환급 방식(K-패스)에 65세 이상 어르신 유형을 신설해 혜택을 확대할 예정이다.

다만, 대전시에 거주하는 70세 이상 어르신은 대전시 무임교통카드를 통해 대전 시내버스?마을버스?간선급행버스(B1)를 횟수 제한 없이 무료 이용이 가능하다.

이와 함께 K-패스 앱과 누리집을 통해 환급 금액과 예상 환급액을 쉽게 확인할 수 있도록 이용자 화면도 개선된다.





AD

남시덕 대전시 교통국장은 "최근 경제적 어려움이 커지는 상황에서 대중교통의 주 이용층인 서민과 청년의 부담이 늘고 있다"며 "모두의 카드가 도입된 K-패스 확대 개편을 통해 시민들의 교통비 절감은 물론 대중교통 이용 활성화에도 크게 효과가 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>