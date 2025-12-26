대구 동구, 4억1300만원 들여 봉무동에 363m 맨발산책로 조성

대구 동구청(구청장 윤석준)은 최근 동구 봉무동 일원에 '봉무동 완충녹지 맨발산책로 조성사업'을 완료했다고 26일 밝혔다.
이번 사업은 특별교부세 4억1300만원을 투입해 추진됐으며, 총 연장 363m의 맨발산책로와 65㎡ 규모의 퓨리스텝 지압로를 조성해 주민들이 일상속에서 자연을 느끼며 건강을 증진할수 있도록 했다.
또, 맥문동 6만7900 그루와 꽃무릇 3만9000그루를 심어 계절 변화에 따른 색다른 풍경을 연출하도록 했다. 이와 함께 에메랄드그린 등 교목 37그루, 황금사철 등 관목 2550그루를 심었으며, 세족장, 평상, 등의자, 경관 조명 등 다양한 편의시설도 설치해 주민들이 휴식과 산책을 동시에 즐길 수 있는 녹지 환경을 조성했다.
윤석준 동구청장은 "맥문동과 꽃무릇이 어우러진 이번 맨발산책로는 계절마다 색다른 매력을 느낄 수 있는 공간"이라며, "주민들이 일상 속에서 자연과 교감하며 건강을 돌볼 수 있도록 앞으로도 특색있는 녹지 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
