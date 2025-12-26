"'개인정보 유출' 쿠팡 대응 헛발질…경쟁·후발 업체 기회"[클릭 e종목]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"3370만명 정보 유출…대응이 더 문제"

"배송·멤버십 전쟁…점유율 재편 촉발 가능성"

쿠팡이 개인정보 유출 사태에 미진하게 대응하면서, 온라인 유통업계 판도 변화의 계기가 될 수 있다는 증권가 분석이 나왔다.

26일 남성현 IBK투자증권 연구원은 "본질적인 문제는 쿠팡이 이번 유출 사고에 대응하는 과정에서 드러나고 있다"며 이같이 밝혔다.

앞서 쿠팡은 고객 약 3370만명의 이름, 이메일, 배송지, 전화번호 등 개인정보가 유출됐다고 밝혔다. 남 연구원은 "현재까지 추가적인 직·간접 피해가 크게 나타나고 있지는 않지만, 전 국민의 절반이 넘는 개인정보 유출이 이뤄졌고, 지난 6월24일부터 11월8일까지 유출이 이뤄진 점을 고려하면 향후 파생되는 피해 발생 가능성을 배제하기는 어렵다"고 짚었다.

"'경쟁자 부재' 과신한 쿠팡의 아쉬운 대응…정부도 강도 높은 제재"

우선 남 연구원은 쿠팡의 소극적 대응을 지적했다. 그는 "고객들에게 문자로 스미싱 및 피싱에 대한 주의 권고와 비밀번호 변경 등에 대해 안내 문자만 발송하고 있다. 유출 규모 및 사용자 수를 고려하면 적극적인 대응으로 해석하기 어렵다"며 "이는 국정감사에도 엿볼 수 있었으며, 대관 업무 인력을 통한 대응에 주력하고 있는 것으로 판단한다"고 분석했다.

그는 "이번 유출 사고로 쿠팡에 부과될 과징금은 1조원에 달할 것"이라며 "개인정보보호법 제 64조에 따르면, 전체 매출액의 3%를 초과하지 않는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다는 규정이 있다. 지난해 기준 쿠팡의 매출액은 약 41조원으로, 최대 과징금 규모는 1조2000억원에 달할 것"이라고 말했다.

정부도 강도 높은 제재를 진행 중이다. 남 연구원은 "공정거래위원장은 쿠팡이 적절한 조치를 실행하지 않을 경우 영업정지 처분 및 이에 준하는 과태료를 부과할 수 있다는 입장을 냈고, 국회 5개 상임위가 참여하는 연석청문회도 추진 중"이라며 "SKT, KT, 롯데카드 등 앞선 유출 사건과는 다른 양상"이라고 밝혔다.

신세계, CJ, 네이버 등 후발 주자 전략적 연합…쿠팡 록인 효과 '흔들'

쿠팡이 소극적 대응을 취하는 이유에 대해 남 연구원은 "우선 쿠팡의 인프라를 대체할 만한 주요 경쟁자가 부재하다. 쿠팡은 물류센터 투자에 총 9조~10조원을 투입했으며, 직고용 인력만 약 9만~10만명에 달한다"며 "둘째, 고용 규모를 고려할 때 정부의 적극적 개입이 쉽지 않을 것으로 판단하기 때문"이라고 진단했다.

다만 남 연구원은 "후발주자들의 전략적 연합이 쿠팡 '록인(Lock in, 소비자 묶어두기)' 전략을 흔들 변수가 될 것"이라고 강조했다. 그는 "온라인 커머스 시장이 재편되는 과정을 겪고 있고, 온라인과 물류 회사의 전략적 연합이 이뤄지는 만큼, 주요 경쟁사들의 점유율 침투 가능성도 배제할 수 없는 상황"이라며 "쿠팡은 이를 오판했을 가능성이 높다"고 설명했다.

지난해 6월 신세계그룹과 CJ그룹은 사업제휴 합의서를 체결하고 온라인 사업부의 배송 서비스를 CJ대한통운에 위탁하기로 했다. 올해부터 CJ대한통운이 주7일 배송을 시행하면서 쿠팡만의 경쟁 우위였던 배송 서비스도 강화됐다.

이마트는 최근 온라인 멤버십 서비스를 신규로 출시하며, 기존 할인 및 무료 배송에 중점을 뒀던 멤버십 서비스를 재정비 중이다. 온라인 쇼핑과 기타 콘텐츠를 연결하는 구매자 록인 기능을 추구하는 전략으로 선회한 것으로, OTT(온라인동영상서비스) 쿠폰 및 특가 제휴도 포함할 예정이다.

이미 네이버(NAVER) 플러스 멤버십도 이와 유사한 전략을 취하고 있다. 네이버포인트 적립(네이버쇼핑, 예약, 여행 등 사용), 일부 상품 무료 배송, 오프라인 혜택 제휴, OTT 서비스를 제공한다.





남 연구원은 "온라인쇼핑 커머스 업체들의 전략적 변화는 쿠팡이 가진 소비자와 생산자 록인을 와해하고, 본인들의 플랫폼으로 끌어오려는 전략의 일환"이라며 "쿠팡 소비자들에 대한 피해 발생 및 대응 전략의 한계성, 소비자 평판 감소에 따른 판매자 손해로 이어질 수 있는 상황을 고려하면 경쟁사들의 점유율 침투 가능성을 배제할 수는 없다"고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

