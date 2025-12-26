[클릭 e종목]"팬오션, 숨겨진 배당매력주...투자의견 '매수' 유지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자증권은 26일 팬오션에 대해 "내년부터 CAPAX(설비투자)가 크게 감소하는 숨겨진 배당매력주"라며 투자의견 '매수'를 유지했다.

최고운 한국투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "이제는 배당 업사이드에도 주목해야 한다"며 이같이 밝혔다.

최 연구원은 "(팬오션의) 현금성 자산은 1조1000억원으로 2020년 말 대비 4배나 늘었고, 내년부터는 CAPAX도 예년 수준으로 내려온다"면서 "분리과세 기준까지 고려해 배당 성향을 늘릴 여부는 충분하다"고 진단했다. 현재 연결 기준 배당성향 컨센서스는 회사 가이던스인 15~25%의 중간인 20% 수준이다. 팬오션의 배당 기준일은 연말이다.

최 연구원은 "올해 벌크해운 시황은 시장 예상치를 크게 상회했다"면서 "2026년에도 수요 성장률이 올해보다 소폭 개선될 것"으로 내다봤다. 벌크선운임지수(BDI)는 4분기 평균 기준으로 2022년 이후 최고치(2164포인트)를 기록한 데 이어 2026년에도 추가 상승세를 이어갈 전망이다.

실적 개선도 기대된다. 팬오션의 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 17% 증가할 것으로 추산됐다. 특히 수익성, 안정성이 높은 전용선 계약, LNG선 성장 모멘텀이 이러한 차별화로 이어졌다는 게 최 연구원의 설명이다. 연간 기준으로도 4% 증익이 예상됐다.





반면 하반기 팬오션의 주가는 6% 상승하는 데 그쳤다. 최 연구원은 "2026F 주가순자산비율(PBR)은 0.37배, 주가수익비율(PER)도 5배에 불과하다"면서 "전통산업인 벌크해운에 대한 고질적 디스카운트를 감안해도 다른 아시아 선사 대비 절반 수준인 것은 과도한 저평가"라고 진단했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

