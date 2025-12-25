이재명표 '햇빛소득마을' 속도전… 전남에만 500곳 들어선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남도 지난 24일 22개 시군과 영상회의

정부 정책 방향 공유…현장 맞춤형 지원

1·2차 수요조사 뒤 2030년까지 목표 달성

이 대통령 언급 '신안군'·전남형 모델 확산 기대

전남도는 지난 24일 22개 시군과 영상회의를 열고 정부의 햇빛소득마을 조성 정책 방향을 공유했다. 전남도 제공

이재명 대통령의 대표적 에너지 복지 정책으로 꼽히는 '햇빛소득마을 조성' 사업이 본격적인 확산 국면에 들어섰다. 정부가 2030년까지 전국 2,500개소 조성을 목표로 제시한 가운데, 전라남도에선 500개소를 선제적으로 구축하겠다는 방침을 세웠다.

전남도는 지난 24일 22개 시군과 영상회의를 열고 정부의 햇빛소득마을 조성 정책 방향을 공유하고, 내년 초 예정된 햇빛소득마을 추진 공모에 대응하기 위한 방안을 논의했다.

이번 회의는 지난 16일 정부가 발표한 '햇빛소득마을 전국 확산 방안'의 후속 조치 성격을 담고있다.

전남도는 녹색에너지연구원과 함께 에너지정책과장을 단장으로 하는 현장지원단을 구성해, 시군별 후보지 발굴부터 주민 설명·컨설팅, 공모 신청과 선정에 이르기까지 전 과정을 밀착 지원할 방침이다.

이를 위해 22개 시군을 대상으로 1차 수요조사를 실시해 희망 마을 150여 개소를 발굴했으며, 2차 추가 수요조사를 진행 한 후 오는 2030년까지 총 500여 개소를 조성 할 예정이다.

당장 내년 1월부턴 희망 마을을 대상으로 적정 부지 발굴과 사업성 분석 등 맞춤형 현장 컨설팅을 본격화한다. 정부 공모가 내년 2월 예정된 만큼, 전남도는 사전 준비를 강화해 최대한 많은 마을이 선정되도록 지원한다는 전략이다.

전남도는 도 전역이 계통관리변전소로 지정돼 계통 연결에 어려움이 있는 상황이지만, 공공·공익 목적의 주민참여형 태양광 발전에 대해 계통 우선 접속을 가능하게 하는 전기사업법 개정안이 발의된 만큼 제도 개선을 활용하고, 에너지저장장치(ESS) 연계를 통해 계통 문제를 단계적으로 해소할 계획이다.

또 태양광 설비 투자비의 최대 85%가 정부의 장기 저리 융자 지원이 가능하나, 마을공동체 주도의 협동조합은 담보 확보가 어려워 대출 실행에 한계가 있는 만큼 대출 담보 요건 완화를 정부에 지속 건의할 예정이다.

정현구 전남도 에너지산업국장은 "햇빛소득마을은 주민이 주도해 재생에너지 확산에 직접 참여하는 대표적 지역주도형 사업이다"며 "마을공동체를 중심으로 유휴자원을 활용해 주민소득 증대와 재생에너지 확대를 동시에 이루도록 도와 시군, 유관기관 간 협업을 강화하겠다"고 말했다.





한편 이재명 대통령은 지난 16일 세종시에서 열린 국무회의에서 햇빛소득마을 전국 확산 방안을 논의하던 중 전남 신안군을 모범 사례로 직접 언급, 전남형 모델의 전국 확산 가능성에 대한 기대를 높였다.





