전 세계 어린이와 성탄전화 전통 지킨 트럼프…"급진 좌파 쓰레기도 성탄 인사"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NORAD 운영 '산타 추적 핫라인'으로

SNS엔 "좌파 쓰레기들에도 성탄인사"

도널드 트럼프 미국 대통령이 크리스마스이브인 24일(현지시간) 북미항공우주사령부(NORAD)가 운영하는 '산타 추적 핫라인' 전화로 어린이들과 통화하면서 "나쁜 산타"가 미국으로 들어오지 못하도록 하겠다고 강조했다. 크리스마스를 앞두고 미국 대통령 부부가 어린이들과 전화로 대화하고 전 세계의 미군 가족에게 인사하는 것은 오랜 전통이다.

24일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 플로리다주 팜비치 소재 마러라고 클럽에서 북미항공우주사령부(NORAD)가 운영하는 NORAD 산타 추적 핫라인'으로 어린이와 통화하고 있다. AP연합뉴스

AD

AP통신, CNN 방송 등에 따르면 트럼프 대통령과 그의 부인인 멜라니아 트럼프 여사는 플로리다주 팜비치 소재 마러라고 클럽에서 이 핫라인으로 어린이들과 10여차례 통화했다.

트럼프 대통령은 오클라호마주에 사는 10세 어린이와 얘기를 나누면서 "산타는 매우 착한 사람"이라면서 "우리나라에 나쁜 산타는 들어오지 못하도록 하려고 한다"고 말했다. 또 노스캐롤라이나주에 사는 8세 어린이가 만약 산타를 위해 쿠키를 안 남겨두면 산타가 화를 내느냐고 묻자 "그렇지는 않겠지만, 산타가 매우 실망할 것 같다"고 답했다.

트럼프 대통령은 캔자스주에 사는 8세 소녀에게 산타 선물로 무엇을 받고 싶으냐고 물었다가 "음, 석탄은 싫어요"라는 답이 돌아오자 "'깨끗하고 아름다운 석탄' 말이니?"라고 웃으며 답했다. 트럼프 대통령은 미국 내 탄광 산업 살리기를 강조하면서 '아름다운 석탄', '깨끗한 석탄' 등 표현을 즐겨 사용한다.

펜실베이니아에 사는 5세 어린이에게는 "우리는 펜실베이니아에서 압승했다. 그래서 나는 펜실베이니아를 아주 좋아한다"고 말하기도 했다. 그는 어린이들과 통화 도중 "온종일 하면 좋겠다"며 통화가 끝나면 중국, 러시아, 우크라이나 등 현안을 다뤄야만 하는 데에 아쉬움을 드러냈다.





AD

어린이들과의 통화를 끝낸 직후 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 "모두에게 메리 크리스마스"라며 "우리나라를 파괴하기 위해 온갖 짓을 하고 있지만 처참하게 실패하고 있는 급진 좌파 쓰레기들에게도 성탄 인사를 보낸다"고 썼다. 그는 대통령 당선인 시절이던 작년에는 "급진 좌파 정신병자들에게 메리 크리스마스"라는 글을 올리기도 했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>