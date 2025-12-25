한은 "내년 기준금리 인하, 물가·성장·금융안정 종합 고려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국은행 '2026년 통화신용정책 운영방향' 의결

한국은행이 내년에는 물가와 성장흐름, 금융안정 리스크를 종합적으로 고려해 기준금리 추가 인하 여부를 결정할 것이라고 밝혔다. 경제여건에 따라 내년 중 금리인하 사이클을 종료할 수도 있다는 의미로 풀이된다.

이창용 한국은행 총재가 지난 11월27일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 사진 공동취재단 연합뉴스

한은 금융통화위원회(금통위)는 이런 내용을 담은 '2026년 통화신용정책 운영방향'을 의결했다고 25일 공표했다.

한은은 내년 기준금리와 관련해 향후 물가와 성장 흐름, 전망 경로상의 불확실성, 금융안정 측면의 리스크 등을 종합적으로 고려해 추가 인하 여부와 시기를 결정할 것이라고 설명했다.

이는 '경제상황 변화에 맞춰 기준금리를 추가 인하'할 것이라며 인하에 무게를 둔 올해 운영방향과 비교하면 다소 유보적인 입장으로 해석된다.

한은은 물가상승률이 목표 수준 근방에서 등락할 것으로 전망되지만 높아진 환율, 내수 회복세 등으로 상방 압력이 예상보다 확대된 점을 고려했다고 설명했다.

성장세는 내년 잠재 성장률 수준으로 높아질 것으로 보이나 전망 경로상에 글로벌 통상환경, 반도체 경기, 내수 회복 속도 등과 관련한 상하방 위험이 높은 점이 고려됐다고 강조했다.

금융안정 측면에서는 수도권 주택가격과 가계부채 리스크 전개 상황, 환율 변동성 확대 영향 등을 계속 유의할 필요가 있다고 짚었다.

금융안정을 도모하기 위해 자산시장과 금융시스템에 대한 점검, 조기경보 기능을 강화하고 필요시 시장안정화 조치도 적기에 시행하겠다고 밝혔다.

특히 국내 외환부문의 경계감이 높아져 있는 만큼 과도한 쏠림현상에 대해서는 시장안정화 조치를 적극적으로 시행하기로 했다.

금융시스템 안정을 위해 한은 대출제도 개선도 지속 추진한다. 내년 1월부터 유사시 은행 보유 대출채권을 담보로 활용할 수 있는 긴급여신 지원체계를 시행하는 한편, 비은행예금취급기관에도 필요시 유동성을 적기 공급할 수 있도록 하는 제도적 기반 구축 노력을 지속할 예정이다.

원화 증권의 선진화 및 국제화에 대응한 인프라 개선 노력도 지속하겠다고 밝혔다. 한은금융망 운영시간을 내년 4월 연장할 예정이며, 24시간 운영되는 역외 원화결제시스템(가칭)도 신규 구축해 내년 말 시범 운영하기로 했다.





'프로젝트 한강' 2차 실거래, 국고금 집행 시범사업도 진행한다. 거시경제 안정 등이 고려된 스테이블코인 거버넌스 체계 구축을 위해 국회·정부의 스테이블코인 입법 논의에도 적극 참여할 계획이다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

