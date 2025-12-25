독산1·2구역, 최고 40층·4143가구로 재탄생[부동산AtoZ]

독산1구역 2078가구, 2구역 2065가구로

용도지역 상향해 공공성·사업성 개선

도로·보행공원 등 기반시설과 동서 교통망 확충

독산1·2구역이 재개발 사업을 통해 최고 40층 이하, 4143가구 규모의 아파트 단지로 거듭난다.

독산1구역, 독산2구역 위치도. 서울시 제공

서울시는 전날 제14차 도시계획위원회 신속통합기획정비사업 등 수권분과위원회를 열어 '독산동 1036일대(이하 독산1구역)'과 '독산동 1072 일대(이하 독산2구역)' 주택정비형 재개발사업 정비구역 지정·정비계획 결정(안)을 수정가결했다고 25일 밝혔다.

신안산선 신독산역(예정) 인근 독산1구역은 재개발 사업을 통해 최고 40층 이하, 총 17개동, 2078가구(임대 358가구 포함)로 재탄생한다. 독산2구역은 40층 이하, 15개동에 2065가구(임대 354가구 포함)로 탈바꿈한다. 두 구역은 용적률 300% 이하를 적용받는다. 용도지역을 2종에서 3종으로 상향하고 허용용적률 완화, 사업성 보정계수 등을 통해 사업 여건이 대폭 개선됐다.

독산1·2구역은 신속합기획을 동시에 추진해 기반시설을 확충했다. 시흥대로와 독산로를 잇는 폭 20m(4차로) 동서도로를 신설해 교통체계를 보완하고, 지역 내 이동편의성을 획기적으로 개선하게 된다.

독산1구역, 독산2구역 재개발 조감도. 서울시 제공

독산동 일대는 폭 4~6m의 좁고 보도가 없는 부정형한 이면도로가 있어 주민들이 안전을 위협받고 불법주정차 등으로 인해 비상시 소방차 등 진입이 어려운 곳이 상당수다.

학교 가는 길, 출퇴근 동선 등 기존 보행이 끊어지지 않도록 공공보행통로와 보도, 광폭 횡단보도 등을 적절히 배치한다. 경사나 단차로 불편했던 구간에 다양한 보행편의 시설을 통해 보행약자도 안전하게 이동할 수 있도록 계획했다.



시흥대로-독산로-한마음골목시장 등 주요 생활거점으로 보행흐름을 유지하면서 대중교통 접근을 고려한 공공보행통로와 보행로를 조성한다.

시흥대로와 독산로, 목골산으로 이어지는 확 트인 시야를 확보하고, 학교와 주거지·인접 개발지 등과 조화를 이루는 스카이라인을 계획해 지역을 대표하는 도시경관을 조성할 예정이다. 단지 중앙은 최고 40층 내외 고층, 학교 인접부와 생활가로변은 중저층으로 배치해 맞춤형 스카이라인을 형성한다.





서울시는 "이번 정비계획 결정을 통해 주거환경이 열악한 노후 주택가 일대에 양질의 주택과 정비기반시설을 공급함으로써 서남권 관문인 시흥대로변 도시경관의 변화를 주도하는 주거단지로 재탄생할 것으로 기대한다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

