금감원, 금융상품 비교공시시스템 개선…ETF 추가

7개 금융협회와 만족도 조사결과

82.7%로 전년 대비 3.6%P 상승

금융감독원이 유관 금융협회와 함께 운영하는 금융상품 비교공시 시스템을 개선한다. 연금저축상품 비교공시에 상장지수펀드(ETF)를 추가하고 모바일 공시화면을 개선하기로 했다.

25일 금감원과 7개 금융협회(은행연합회·저축은행중앙회·금융투자협회·생명보험협회·손해보험협회·여신금융협회·신협중앙회)는 금융상품 비교공시스템에 대한 만족도 조사를 실시하고 개선계획을 발표했다. 이들은 소비자가 금융상품별 정보를 쉽게 비교하고 선택할 수 있도록 '금융상품한눈에', '통합연금포털'을 운영하고 있다. '금융상품한눈에'는 금융회사별 예·적금 및 대출상품 등에 대한 금리·거래조건 등의 정보를 제공하고 있다. '통합연금포털'은 연금저축상품과 퇴직연금상품의 수익률 및 수수료율 정보 등을 제공하고 있다.

우선 통합연금포털에 연금저축상품 ETF 공시를 개시한다. 이를 통해 ETF 상품별 연평균 수익률 및 수수료율 등의 정보를 쉽게 비교할 수 있다. '금융상품한눈에'의 개인사업자 대출상품 모바일 공시화면도 개선한다. '금융상품한눈에' 개인사업자 대출상품 정보의 활용도를 제고할 예정이다. 소비자가 개인사업자 대출상품 공시정보를 자유롭게 활용할 수 있도록 오픈API 및 상품 간 비교기능 등을 제공한다.

손해보험협회 비교공시에서 고령자 관련 보험상품 검색과 비교가 용이하도록 비교공시를 확대한다. 신협중앙회 예금상품 조회 화면도 개선한다. 판매지역을 시·군·구 단위까지 세분화하고 단위 조합 검색 기능을 추가할 예정이다.

한편 금감원은 매년 금융협회와 함께 비교공시시스템에 대한 소비자 만족도를 조사하고 그 결과를 토대로 개선 필요사항을 발굴하고 조치하고 있다. 올해 실시한 만족도 조사에는 총 4924명이 참여했다.종합만족도는 82.7%로 전년 대비 3.6%포인트 상승했으며 각 세부항목의 만족도도 모두 전년 대비 상승했다.





금감원은 "올해 만족도 조사 결과 등을 토대로 발굴한 개선사항을 차질 없이 이행하는 한편, 향후에도 만족도 조사 등을 통해 소비자 의견을 수렴하고 개선 사항을 발굴·조치하여 더욱 편리하고 유용한 비교공시시스템을 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





