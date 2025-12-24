광주시, 공유재산 총조사 우수 지자체 선정…특교세 3000만원 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 지난 22일 정부서울청사에서 열린 '2025년 공유재산 관리 우수 지방정부 시상식'에서 공유재산 총조사 우수 지방자치단체로 선정돼 특별교부세 3000만원을 확보했다고 24일 밝혔다.

경기 광주시가 지난 22일 정부서울청사에서 열린 '2025년 공유재산 관리 우수 지방정부 시상식'에서 공유재산 총조사 우수 지방자치단체로 선정돼 우수상을 수상하고 있다. 경기 광주시 제공

공유재산 총조사는 행정안전부가 2024년 4월부터 2025년 6월까지 전국 지방자치단체를 대상으로 실시한 제도로, 공유재산의 정확한 현황 파악과 공부 오류 정비, 누락 재산 발굴 등을 통해 공유재산 관리의 효율성을 높이기 위해 추진됐다.

광주시는 이번 조사에서 공유재산 실태 전수조사, 대장과 등기부 등 공부 불일치 재산 정비, 무단 점유 및 미활용 재산에 대한 현장 조사, 공간정보 시스템을 활용한 데이터 정확도 향상 등을 중점적으로 추진했다.

그 결과, 총 1만5540건의 정비 대상 가운데 1만4987건을 정비해 정비율 96%를 달성했으며 이는 관련 부서 간 적극적인 협업을 통해 이뤄낸 성과로 평가받았다.





광주시는 이번 총조사 결과를 바탕으로 공유재산 관리대장의 현행화를 지속적으로 유지하는 한편, 조사 과정에서 확인된 사항을 토대로 공유재산 관리·운영 전반에 대한 점검과 개선을 계속 추진해 나갈 계획이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

