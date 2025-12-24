임실군, 만성감염병관리 평가서 '우수기관'

폐렴구균 예방 홍보물 제작 등 호평
전북 임실군이 2025년 감염병관리사업 평가에서 만성감염병관리(예방접종 분야) 우수기관 표창을 받았다.
24일 군에 따르면 전북특별자치도에서 실시한 이번 평가는 도내 14개 시군 보건소를 대상으로 감염병 예방 관리 및 대응체계, 예방 접종률 관리, 만성 감염병 예방 및 관리 실적 등을 종합적으로 평가했다.
군은 관내 14개 예방접종 위탁의료기관과 긴밀하게 협조해 원활한 백신 수급 관리로 호흡기 감염병 예방 적기에 인플루엔자 및 코로나19 예방접종을 실시했다.
어린이 예방 접종률과 폐렴구균 예방 접종률 향상을 위해 홍보물을 제작해 배포하고 관내 읍·면사무소, 보건지소, 보건진료소 등에 홍보를 독려하는 등 적극적인 홍보 활동을 실시한 점 등이 우수한 성과로 나타났다.
김대곤 보건의료원장은 "이번 수상은 감염병 예방 및 대응을 위해 어려운 여건에서도 노력해 온 직원들의 헌신과 지역의료기관과의 협력의 결실이다"며 "앞으로도 군민의 건강과 안전을 지키는 감염병 예방 및 대응체계 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
