"시장님, 라떼는 말고요!"… 양산시, 저연차 공무원과 함께 소통 티타임 ‘Y-톡’ 개최

입직 5년 이내 공무원들과 ‘3無’ 소통 자리 정례화

90년생 공무원이 시장님을 호출한 이유?

경남 양산시는 24일 저연차 공무원 16명과 함께하는 티타임 'Y-톡'을 개최했다.

소통 티타임 Y톡. 양산시 제공

'Y-톡'은 'Yangsan Talk, Young Talk'의 의미를 담은 명칭으로, 기관장과 저연차 직원들이 자유롭게 대화하며 소통·공감할 수 있는 자리다.

이번 행사는 3無(No의전·No보고·No서류)를 운영원칙으로 하며, 조직 내 수평적 소통문화를 확산하고 저연차 직원들이 바라는 방향의 조직문화 개선을 추진하기 위해 마련됐다.

이날 티타임에는 입직 5년 이내 저연차 공무원 16명이 참석했으며, 아이스브레이킹을 시작으로 시청 생활, 업무 고민, 시정 아이디어 등을 자유롭게 나누는 시간을 가졌다.

특히 이번 'Y-톡'은 일회성 행사가 아닌 매월 넷째 주 금요일 정기적으로 시행할 예정으로, 앞으로도 지속적으로 젊은 공무원들의 목소리를 듣고 조직문화 개선에 반영할 계획이다.





조영종 소통담당관은 "저연차 티타임 Y-톡을 통해 공직 내 세대 간 소통의 벽을 허물고, 젊은 공무원들의 참신한 아이디어를 시정에 반영하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 소통 프로그램을 통해 활기찬 조직문화를 만들어가겠다"고 말했다.

소통 티타임 Y톡.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

