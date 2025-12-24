국립중앙도서관, 퇴계 이황 과거 합격 명단 확보…"디지털화 거쳐 공개 예정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고문헌 구입 과정서 확보

디지털 과정 거쳐 공개 예정

국립중앙도서관이 조선 성리학의 거두 퇴계 이황의 과거 합격 사실을 담은 당대 명단을 처음으로 확보했다고 24일 밝혔다.

퇴계 이황 선생 합격명단. 국립중앙도서관 제공

국립중앙도서관은 최근 고문헌과 근대문헌 231종 899책을 새로 구입하는 과정에서, 1528년 퇴계 이황이 성균관 입학시험인 진사시에 합격했음을 기록한 '가정7년무자2월24일생원진사방목(嘉靖七年戊子二月二十四日生員進士榜)'을 수집했다.

이 방목은 1434년 주조된 초주갑인자로 인쇄한 금속활자본으로, 1909년 목활자 중간본만 전해졌을 뿐 퇴계 이황의 합격을 담은 당대 방목 원본이 확인된 것은 이번이 처음이다. 퇴계의 초기 학문 활동과 관직 진출 과정을 구체적으로 밝힐 수 있는 결정적 사료라는 점에서 사료적 가치가 크다.

국립중앙도서관은 이번 자료 확보로 퇴계 이황의 생애와 조선 전기 과거제 연구에 중요한 단서를 제공하게 됐다고 설명했다. 현혜원 고문헌과장은 "당대에 인쇄된 방목을 통해 퇴계 이황의 과거 합격 사실이 직접 확인된 것은 큰 성과"라며 "한국학 연구의 중요한 기초 자료가 될 것"이라고 말했다.





해당 자료는 향후 디지털화 과정을 거쳐 원문 이미지로 공개될 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

