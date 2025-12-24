경기도, 여주 내사천 0.6㎞ 정비 본격 추진…총 85억원 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 여주시 내사천의 홍수 대응 능력 강화를 위해 '여주 내사천 지방하천 정비사업'을 본격 추진한다. 도는 2027년 말 준공을 목표로 하천을 재정비할 계획이다.

내사천은 여주시 흥천면 내사리 일원에서 발원해 송말천에 합류하여 복하천으로 유입된 후 남한강으로 최종 방류된다. 상류부의 하천 폭이 좁고 제방 정비가 미흡해 집중강우 시 침수 우려가 지속적으로 제기되고 있다.

정비사업은 여주시 흥천면 내사리 일원 총연장 0.6㎞ 구간의 하천을 정비(하폭 6~14 → 15~20m)하는 것으로 ▲축제공(제방 쌓기) 1.05㎞ ▲교량 3개 설치 등이 포함된다.

총사업비는 도비 85억 원으로 ▲공사비 54억원 ▲보상비 22억원 ▲설계 및 기타비용 9억원 등이다.





강성습 경기도 건설국장은 "정비사업을 통해 내사천이 안전하고 건강한 하천으로 거듭나 지역 주민의 생활안전 향상에 기여할 것으로 기대된다"며 "원활히 추진될 수 있도록 여주시 및 지역사회와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.





