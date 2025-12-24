가평군, 한강수계관리기금 성과평가 ‘3관왕’ 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

환경기초시설 설치·운영 최우수

상수원관리도 우수 평가

경기 가평군이 한강수계관리기금 성과 평가 결과 우수한 성과를 거둬 3관왕을 달성했다.

가평군은 한강수계관리위원회가 실시한 '2024회계연도 한강수계관리기금사업 성과평가' 결과 환경기초시설 설치와 운영 부문에서 각각 최우수, 상수원관리지역 관리 부문에서 우수 평가를 받아 기관 표창과 함께 포상금 1400만원을 받았다고 24일 밝혔다.

군은 또 올해 처음 도입된 2024회계연도 성과우수자 평가에서도 기금사업 담당자가 환경개선과 예산절감 등의 분야에서 성과를 인정받아 최우수 성과우수자로 선정됐다고 밝혔다. 이번 평가는 한강유역환경청이 한강수계 52개 관리청(시군)을 대상으로 7개 기금사업의 관리 적절성, 목표 달성도, 성과의 우수성 등을 종합적으로 분석해 이뤄졌다.

가평군은 환경기초시설 설치사업을 통해 노후 하수도 기반시설을 체계적으로 정비하고, 환경기초시설 운영사업에서는 적극적인 모니터링 체계를 구축해 오염물질 삭감 목표 달성으로 높은 평가를 받았다. 상수원관리지역 관리사업에서도 쓰레기를 적기에 수거해 방치된 폐기물의 하천 유입을 사전에 차단하는 등의 성과를 거둔 것으로 평가됐다.





가평군 관계자는 "앞으로도 한강수계관리기금 사업을 효율적이고 내실 있게 추진해 수질보전은 물론, 군민의 생활환경 개선과 복지 증진을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

