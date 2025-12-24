포천시, 2026년 주민참여예산사업 합동설계단 운영

경기 포천시는 건설 사업의 조기 발주와 설계용역비 절감을 위해 2026년 1월 23일까지 '2026년 주민참여예산사업 합동설계단'을 운영한다.
기술직 공무원 23명으로 구성된 합동설계단은 현장 조사와 측량, 도면 및 내역서 작성 등 설계 과정을 자체 수행할 예정이다. 설계 대상은 주민참여예산사업 149건으로 총사업비 규모는 56억원에 달한다.
시는 합동설계단 운영을 통해 설계용역비 약 4억600만원을 절감하고, 공사 조기 발주로 주민 불편을 최소화하는 동시에 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다.
아울러 합동설계단 운영 과정에서 직원 간 협업과 소통이 강화되고, 실무 중심의 설계 역량을 높이는 데에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 보고 있다.
포천시 관계자는 "합동설계단 운영을 통해 주민참여예산사업을 신속하게 추진해 주민 불편을 조기에 해소할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
