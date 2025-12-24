BTS 정국, 성탄절 캐럴 선물 '더 크리스마스 송'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방탄소년단 정국 '더 크리스마스 송' 커버 이미지. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단(BTS)의 정국이 성탄절을 맞아 팬들에게 특별한 음악 선물을 했다.

소속사 빅히트뮤직은 24일 정국이 방탄소년단 공식 사운드 클라우드와 유튜브 채널에 미국 싱어송라이터 조니 스팀슨(Johnny Stimson)의 '더 크리스마스 송(The Christmas Song)' 커버 영상을 공개했다고 밝혔다.

'더 크리스마스 송'은 전설적인 재즈 보컬리스트 냇 킹 콜(Nat King Cole)의 대표곡이다. 2020년 조니 스팀슨이 한차례 리메이크했으며, 정국은 스팀슨 버전을 커버했다.

소속사는 "정국이 한 해를 마무리하며 팬덤 '아미'에게 따뜻한 온기를 전하고 싶다는 마음을 담아 기획했다"고 전했다.

앞서 정국은 해리 스타일스의 '폴링(Falling)', 아이유의 '이런 엔딩', 로이킴의 '그때 헤어지면 돼' 등을 커버했다.





방탄소년단은 내년 봄 새 앨범을 내고 대규모 월드투어에 나설 계획이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

