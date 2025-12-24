안산시, 행안부 '재난관리평가'서 5년 연속 우수기관 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특별교부세 1.3억원 확보

경기도 안산시는 행정안전부가 주관한 '2025년도 재난관리평가'에서 최고 등급인 '우수기관'으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

이민근 안산시장(왼쪽 네번째)이 올해 재난관리평가에서 우수기관으로 선정돼 행정안전부 표창을 받은 직원들을 격려하고 있다. 안산시 제공

이 평가는 행안부가 중앙부처, 지방자치단체, 공공기관 등 전국 340개 기관을 대상으로 재난관리의 책임성과 대응 역량을 높이기 위해 매년 시행하고 있다.

올해 평가는 지난해 시행한 공통·예방·대비·대응·복구·가감점 등 재난안전관리 6개 분야에 대한 실적을 평가해 '우수, 보통, 미흡'의 3개 등급으로 구분했다.

시는 평가에서 ▲안산형 시민안전모델 조성 ▲민관 협력 예방체계 구축 ▲취약분야 선제적 안전관리 강화 ▲재난 발생 시 신속한 현장 대응 능력 강화 ▲자연재난 대비 실태 점검 ▲재난대비 훈련 실적 ▲집중안전점검 기관장 참여 등으로 우수한 점수를 받았다고 설명했다.

이번 수상으로 5년 연속 우수기관으로 선정됐으며, 행안부장관 표창과 함께 1억3000만원의 특별교부세를 확보했다.





이민근 안산시장은 "시민의 안전을 최우선 과제로 삼고 예측할 수 없는 복합적인 재난에 철저히 대비해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

