삼진어묵, 연말 맞아 고객 감사 프로모션 진행

K-어묵 브랜드 삼진어묵(대표 박용준)이 연말을 맞아 한해 동안 브랜드를 사랑해준 고객에게 감사의 마음을 전하기 위해 고객 감사 프로모션을 진행한다.

이 프로모션은 '더 좋은 브랜드가 되기 위한 약속'을 콘셉트이다. 단순한 가격 할인에 그치지 않고 고객의 일상 속에서 더 친근하고 신뢰받는 브랜드로 자리매김하겠다는 삼진어묵의 진정성을 담았다. 프로모션은 공식 온라인몰을 비롯해 전국 직영점, 공식 SNS, 대형마트 등 온·오프라인 전반에서 다양하게 펼쳐진다.

삼진어묵 공식 온라인몰에서는 연말 고객을 위한 참여형 이벤트와 함께 다채로운 할인 혜택이 마련됐다. 주요 이벤트로는 ▲'삼진어묵 창립연도 퀴즈 이벤트' ▲'인기어묵 20% 할인전' ▲'카카오톡 채널 추가 이벤트' ▲'삼진프리미엄세트 10% 할인전' 등이 진행된다.

'삼진어묵 창립연도 퀴즈 이벤트'는 이벤트 페이지에서 정답을 입력하면 매일 선착순 333명에게 적립금 1000원을 지급하며, 추첨을 통해 베스트셀러 '알찬모듬어묵'과 자체 제작 굿즈 '어묵포트주전자', 글로벌 수세미 브랜드 '스크럽 대디(Scrub Daddy)'와 협업한 수세미 굿즈 2종으로 구성된 'VIP 패키지'도 증정한다.

'스크럽 대디 콜라보 수세미'는 삼진어묵의 위트 있는 아이덴티티를 반영한 '어묵 수세미'와 '대파 수세미' 2종으로 구성된 한정 굿즈로, 강력한 세척력과 컬러감 있는 디자인을 갖춘 이색 주방 아이템이다. 지난 8월 스크럽 대디 부산 팝업스토어에서 선공개 당시 화제를 모은 바 있다.

또 '인기어묵 20% 할인전'을 통해 올해 가장 많은 사랑을 받은 제품 20여 종을 합리적인 가격에 선보이며, 프로모션 기간 중 '카카오톡 채널 추가 이벤트'에 참여한 고객에게는 온라인몰에서 사용 가능한 10% 할인 쿠폰을 추가 증정한다. '삼진프리미엄세트 1호'와 '2호'를 10% 할인된 가격에 제공하는 '삼진프리미엄세트 할인전'도 마련됐다.

온라인몰 이벤트는 오는 5일까지 진행되며, 일부 혜택 상품은 재고 소진 시 조기 종료될 수 있다.

삼진어묵 전국 직영점에서는 시그니처 메뉴인 '어묵고로케'를 기존 가격 대비 약 33% 할인된 가격으로 판매한다. '어묵고로케'는 어묵 반죽에 새우, 청양초, 치즈 등 다양한 부재료를 더한 프리미엄 간식 어묵으로, 출시 이후 꾸준한 인기를 얻고 있는 대표 제품이다. 이 행사는 일부 매장을 제외한 전국 직영점에서 진행된다.

공식 SNS 채널에서는 오는 31일까지 '고객 감사 댓글 이벤트'를 열어, '삼진어묵과 함께한 순간'을 댓글로 남긴 고객 가운데 총 10명을 선정해 '삼진프리미엄세트 1호'를 증정한다.

오는 4일까지는 '삼진어묵 경품 페스타'도 진행된다. 이마트와 롯데마트 오프라인 전 매장에서 삼진어묵 제품을 7000원 이상 구매한 후 영수증을 촬영해 지정 번호로 응모하면 추첨을 통해 '순금 골드바 1돈(1등)', '비스포크 큐커 멀티(2등)', '삼진어묵 바다세트(3등)' 등 풍성한 경품을 받을 수 있다.

박용준 삼진어묵 대표는 "올 한 해 동안 삼진어묵을 아껴주신 고객 한 분 한 분께 감사의 마음을 전하고자 이번 연말 고객 감사 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울이며 더 나은 품질과 고객 경험으로 보답하는 브랜드로 성장해 나가겠다"고 말했다.





삼진어묵은 중소벤처기업부가 주최한 '2024 대한민국 100년 기업'에서 중소벤처기업부장관상을 수상, '한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 수산가공식품 부문 5년 연속 1위, '2025 브랜드 고객충성도 대상' 어묵 부문 1위, 대한민국 브랜드 대상 우수상(장관상) 등을 수상하며 대한민국 대표 어묵 브랜드로서의 위상을 이어가고 있다.

삼진어묵 연말 고객 감사제 프로모션 배너.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

