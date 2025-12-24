"올 겨울, 수제 쌍쌍화차로 웰니스 루틴 완성하세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기온 변화로 컨디션이 흔들리기 쉬운 계절에는 따뜻한 건강차 한 잔이 일상 건강 관리에 큰 도움이 된다. 특히 전통 쌍화차 계열은 은은한 향과 균형 잡힌 맛으로 부모님 선물로 꾸준히 사랑받고 있다.

에그앤씨드의 '쌍쌍화차'

에그앤씨드는 자사의 '쌍쌍화차'가 이러한 기준에 부합하는 전통차로 매일 편안히 마시기 좋은 선택지라고 24일 밝혔다.

에그앤씨드가 전하는 건강차 고르는 법은 먼저 원재료 중심이다. 성분표가 투명하고 천연재료 위주인지 확인해야 한다. 당(糖) 구성도 중요하다. 천연당을 사용했는지, 무가당 옵션이 있는지, 당을 최소화했는지 확인하면 좋다.

일상 호환성도 고려 대상. 아침·저녁 등 다양한 상황에서 부담 없이 마실 수 있는지, 가족 구성원과 함께 섭취하기에 적절한지 살핀다. 또한 재료의 결을 살리는 수제 공정은 향과 풍미의 균형에 유리한 경향이 있다.

에그앤씨드는 자사의 쌍쌍화차에 대해 "한의사가 3년에 걸쳐 직접 연구·개발한 레시피로 만들어진다"면서 "감초·대추·생강·더덕·도라지·으름 등 11가지 약재의 조합을 정교하게 다듬어, 인공적인 단맛 없이도 은은한 자연의 단맛과 깔끔한 여운을 남기도록 설계했다"고 설명했다.

또한 "계절성 컨디션 저하 시 피로 회복, 활력이 필요할 때 일상 차로 활용하기 좋다"면서 "담백하고 균형 잡힌 맛으로 부모님 건강 선물, 환절기 건강차를 찾는 분들께 권하기 좋다"고 덧붙였다. 당을 줄이고 싶다면 무가당 쌍쌍화차를 선택해 보다 부담없이 즐길 수 있다.





에그앤씨드 관계자는 "따뜻한 물에 중탕하여 따뜻하게 데워 섭취하면 향과 풍미가 더욱 풍부해진다"면서 "취향에따라 견과류나, 건대추 등을 곁들이면 더 맛있게 음용이 가능하다. 부담없이 먹기 좋은 쌍쌍화차는 겨울에 좋은 차로 온가족이 함께 즐기면 더욱 좋다"고 했다. 에그앤씨드의'쌍쌍화차'와 '무가당쌍쌍화차'는 공식 온라인몰 '아이리'에서 구매할 수 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

