LG AI대학원, 국내 첫 사내 대학원 박사 과정 인가

석사 이어 박사 과정까지 인가 완료

"AI 인재가 곧 국가 경쟁력인 시대"

'국내 1호' 교육부 공식 인가 사내 대학원인 LG 인공지능(AI) 대학원이 올해 8월 석사 과정을 인가받은 데 이어 최근 박사 과정까지 인가를 완료했다. 생성형 AI 핵심 인재를 양성하기 위해 국내 최고 수준의 교수진과 교육 과정을 기획하는 등 '국가 인재' 육성에 박차를 가한다는 계획이다.

㈜LG는 LG AI대학원의 박사 과정 인가 완료에 따라 내년 3월 석·박사 과정 개원식을 진행할 예정이라고 24일 밝혔다. 입학 정원은 매년 석사 과정 25명, 박사 과정 5명으로 설정했다.

LG AI대학원의 석사 과정은 문제 해결 중심의 실무형 인재 양성을 목표로 1년·3학기의 밀도 있는 교육 과정으로 운영한다. 박사 과정은 산업 현장의 복잡한 문제를 새롭게 정의하고 이를 해결할 수 있는 독창적인 방법론을 개발하는 연구 리더를 양성하는 것을 목표로 한다. 3년 이상 파견 과정으로 운영하며 특히 졸업 요건으로 'SCI(E)급 논문 1편 이상 게재 또는 세계 정상급 학술대회 발표'가 필수로 포함돼 있어 산업 현장과 학계 모두 기여할 수 있는 인재를 배출하는 데 중점을 뒀다.

LG AI대학원은 교육·연구 범위와 전문성을 확장해 나갈 방침이다. 서울대·한국과학기술원(KAIST)·대구경북과학기술원(DGIST)·울산과학기술원(UNIST) 등 국내 최고 수준의 교수진과 협력해 생성형 AI 핵심 인재 양성을 목표로 한 공동 교육 과정도 기획하고 있다는 설명이다. 특히 '피지컬 AI 분야의 거대 생성모델 기술 선도를 위한 LG AI STAR 인재 양성 사업'을 대학들과 공동 추진하며 산·학 경계를 허물고 실질적인 기술 혁신을 이끌 인재 육성에 기여하겠다는 계획이다.

LG AI연구원 관계자는 "이번 박사 과정 인가는 정식 학위 프로그램 신설의 의미를 넘어 대한민국 AI 산업의 미래를 책임질 연구 리더를 양성하는 출발점이라는 데 의미가 있다"며 "산·학 경계를 허물고 실질적인 기술 혁신을 이끌어갈 인재 양성하는 데 최선을 다할 것"이라고 강조했다.





한편 LG AI연구원은 국내 대학원생에 세계 최고 수준의 AI 파운데이션 모델 개발 기회를 제공하기 위해 '공모형 인턴 제도' 또한 확대한다는 계획이다. LG 임직원을 대상으로 수준별 맞춤 AI 교육을 제공하는 'LG AI 아카데미'도 운영하고 있다. 이와 함께 청소년 대상 체험형 AI 교육기관인 'LG디스커버리랩'을 서울·부산에서 운영하며 AI 인재를 조기 발굴하는 데도 힘쓰고 있다.





