한국타이어, 2년 연속 기후변화 대응 최고 등급 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

탄소 배출 감축 로드맵·거버넌스 체계 고도화

한국타이어앤테크놀로지는 국제 지속가능경영 평가 기관인 탄소정보공개프로젝트(CDP)에서 2년 연속 '기후변화 대응부문' 최고 등급인 A등급을 획득했다고 24일 밝혔다.

AD

한국타이어는 타이어 제조 공정을 포함한 원료 수급부터 생산, 운송, 사용, 폐기, 재사용에 이르는 공급망 전반에서의 체계적이고 고도화된 온실가스 감축에 대한 노력을 높게 평가받았다.

'2050 넷제로' 달성을 목표로 한 중장기 탄소 경영 전략을 꾸준히 이행하며 2023년에는 '과학 기반 감축 목표 이니셔티브(SBTi)'로부터 2030년 단기 온실가스 감축 목표와 2050 넷제로 목표에 대한 승인을 획득한 바 있다.

아울러 이사회 내 기후변화위원회를 중심으로 기후변화 대응 거버넌스 시스템을 고도화하고 있다. 이니셔티브 설정 및 목표 수립, 경영 의사결정 반영, '제품 전 생애주기(LCA)' 기반 온실가스 감축 이행 현황 점검과 외부 정보 공개 등 다양한 노력을 이어가며 기후변화 대응을 장기적인 기업 가치 제고를 위한 핵심 요소로써 철저하게 관리하고 있다.

또 한국타이어는 지속가능 원료 기반의 제품 생산 체계를 글로벌 생산기지 전반으로 확대하고 있다. 2021년 타이어 업계 최초인 금산공장, 2023년 헝가리공장, 올해 대전공장까지 글로벌 친환경 소재 국제인증 제도 'ISCC PLUS' 인증을 획득, 신차용·교체용·모터스포츠 부문까지 아우르는 지속가능 제품 생산 체계를 확립했다.

차세대 저탄소 소재 확보에 속도를 내고 있다. 올해 로토부스트(ROTOBOOST), 솔베이(Solvay)와 각각 '청록수소 카본블랙' 및 '순환 실리카' 등 대체 원료 개발을 목표로 기술 협력을 추진 중이며, 정부 국책과제 및 국내 컨소시엄 등에도 적극 참여해 탄소 배출 저감 기술 검증과 대체 원료 상용화 가능성을 확대하고 있다.





AD

한국타이어 관계자는 "2년 연속 최고 등급 획득하며 글로벌 톱티어 ESG(환경·사회·지배구조) 역량을 입증했다"며 "환경을 생각하는 기술 개발을 통해 고객에게 받은 사랑을 나눔으로써 건강하고 지속 가능한 성장을 이뤄나갈 예정"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>