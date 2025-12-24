[인사]중소벤처기업진흥공단

<1급 승진>
▶전략성과실 문진언 ▶인력지원처 이성천 ▶세종지역본부 최민수 ▶동북아·아세안본부 김상우
<2급 승진>
▶리스크준법실 김창범 ▶경영관리실 황상호 ▶기업금융처 강우영 ▶금융데이터실 나승국 ▶글로벌협력처 박대일 ▶인력지원처 김태환 ▶창업지원처 장지원 ▶지역혁신사업처 임중혁 ▶경기지역본부 이백남
<3급 승진>
▶감사실 한기봉 ▶기획조정실 서성민 ▶기획조정실 이형규 ▶홍보실 조성래 ▶ICT운영실 조복훈 ▶기업금융처 이승준 ▶기업금융평가실 김국경 ▶재도약성장처 김영진 ▶해외진출사업처 김예지 ▶온라인수출처 최영 ▶인력지원처 유태양 ▶연수사업처 이광호 ▶지역혁신사업처 박지연 ▶경남동부지부 황성희
<부서장 전보>
▶감사실 이용수 ▶홍보실 김현국 ▶AX혁신실 이한별 ▶글로벌협력처 김상우 ▶인력지원처 박성철 ▶성과보상처 정민정 ▶기업성장지원처 이기원 ▶서울동부지부 백정희 ▶경기동부지부 위성우 ▶경기남부지부 김성구 ▶제주지역본부 문준영 ▶대전지역본부 이성천 ▶충남지역본부 이지훈 ▶충북북부지부 김명진 ▶대구지역본부 조승민 ▶경북남부지부 김재용 ▶부산지역본부 이지우 ▶부산동부지부 황호연 ▶경남동부지부 정대훈 ▶경남서부지부 이승진 ▶부산경남연수원 한동국 ▶서부권 금융업무지원실 최영식 ▶수도권 금융업무지원실 문승준
