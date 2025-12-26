큐라덴코리아, 서울특별시 어린이병원 '크리스마스 행사'에 칫솔 2천개 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추운 겨울, 마음을 녹이는 따뜻한 소식이 서울특별시 어린이병원에 전해졌다. 스위스 구강건강 전문 브랜드 (유)큐라덴코리아가 12월 24일 서울특별시 어린이병원에서 열렸던 크리스마스 행사를 축하하며, 입원 및 외래 환아들의 구강 건강 증진을 위해 큐라프록스 프리미엄 칫솔 2천개를 후원했다.

민감한 구강 환경을 가진 아이들이 치과 질환의 고통 없이 건강하게 성장하기를 바라는 기업의 마음을 담아 큐라덴코리아가 후원한 칫솔은 매우 부드러운 스위스 CUREN® 칫솔모를 사용하여 잇몸이 약하거나 민감한 환아들도 안전하게 사용할 수 있다.

CS 5460과 CS 키즈 칫솔은 서울특별시 치과의사회에서 권장품으로 지정된 바 있어 그 품질과 안전성을 인정받았다.

큐라덴코리아 측은 "크리스마스를 맞아 병원에서 지내는 아이들이 잠시나마 즐거움을 느끼고, 더욱 건강한 미소를 지을 수 있도록 이번 후원을 결정했다"며, "구강 건강은 전신 건강과 밀접하게 연결되어 있는 만큼, 아이들의 건강 회복에 작은 보탬이 되기를 바란다"고 전했다.

서울특별시 어린이병원 측은 "큐라덴코리아의 따뜻한 후원 덕분에 환아들이 더욱 풍성하고 의미있는 크리스마스를 보낼 수 있게 되었다"며, "후원받은 칫솔은 아이들의 구강 위생 관리와 건강 증진에 큰 도움이 될 것"이라고 감사의 뜻을 표했다.





큐라덴코리아는 치아 건강과 예방을 위한 구강용품 연구 및 개발에 힘쓰는 스위스 구강 전문 기업 큐라덴(Curaden AG)의 한국 지사로, 국내에서도 다양한 예방 중심의 건강 관리 철학을 실천하고 있다.





