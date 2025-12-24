삼성, CES에서 세계 최초 6K '게이밍 모니터' 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

게이밍 모니터 최초의 6K 초고해상도 화질

삼성전자가 게이밍 모니터 최초로 6K 초고해상도 화질을 지원하는 '오디세이 게이밍 모니터' 신제품을 선보인다. 표현력과 몰입감을 극대화한 5가지 라인업을 동시에 공개하는 것이다.

삼성전자 2026년형 게이밍 모니터 신제품 5종 제품 이미지. 삼성전자

삼성전자는 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 CES 2026 개막에 앞서 내달 4일(현지시간) '더 퍼스트룩' 행사를 열고 게이밍 모니터 신제품 5종을 공개한다. 새로 공개하는 라인업은 ▲세계 최초 6K 초고해상도를 지원하는 32형 무안경 3D 모니터 '오디세이 3D(G90XH)' ▲게이밍 모니터 최초 6K 초고해상도를 지원하는 32형 '오디세이 G8(G80HS)' ▲5K 초고해상도에 최대 180Hz 주사율을 지원하는 27형 '오디세이 G8(G80HF)' ▲240Hz 주사율과 300니트 밝기의 퀀텀닷 유기발광다이오드(QD-OLED) 모니터 32형 '오디세이 OLED G8(G80SH)' ▲세계 최초로 듀얼 모드 기반으로 최대 1040Hz 주사율을 구현한 27형 '오디세이 G6(G60H)' 등이다.

'오디세이 3D G9' '오디세이 G8' '오디세이 G8' 등 3종은 6K·5K 초고해상도를 갖춰 그래픽 표현력과 시각적 몰입감을 대폭 강화했다. 특히 '오디세이 3D G9'은 무안경 3D 방식에 6K 해상도를 세계 최초로 적용한 모델이다. 전작 대비 약 40% 더 커진 32형 크기에 게임마다 최적의 3D 입체감을 조절하는 3D 설정 기능, 최대 165Hz 고주사율, 고주사율 듀얼 모드 등을 지원하는 게 특징이다.

'오디세이 OLED G8'은 32형 크기로 QD OLED 패널 기반 4K 해상도와 최대 240Hz 주사율을 지원하며 글레어 프리 등 기술로 게임 플레이에 특화됐다. 특히 G80SH 제품은 최대 80Gbps의 전송 대역폭을 지원하는 초고속 비트레이트(UHBR 20) 디스플레이 포트 2.1 탑재로 하이 다이내믹 레인지(HDR)·가변 주사율(VRR) 등 최신 영상 기술을 데이터 손실·왜곡 없이 제공한다.

세계 최초 6K 초해상도를 지원하는 32형 무안경 3D 모니터 '오디세이 3D(G90XH)' 제품 이미지. 삼성전자

삼성전자는 초고주사율 모델을 함께 선보이며 빠른 e스포츠·고성능 게임 환경에 적합한 최고의 게이밍 모니터 기술을 선도할 방침이다. '오디세이 G6'는 27형 크기로 쿼드 HD(QHD) 해상도와 600Hz 고주사율을 지원한다. 듀얼 모드로 초고주사율 전환시 최대 1000Hz를 뛰어넘는다.





이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "CES 2026에서 세상에 없던 혁신 기술을 최초로 구현한 차세대 게이밍 모니터 오디세이 신제품을 대거 공개하게 됐다"며 "앞으로도 게이밍 업계를 선도하고 새로운 기술을 지속 개발해 글로벌 모니터 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

